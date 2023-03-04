Виктория Бекхэм поделилась редким видео из семейного архива

Дизайнер и певица опубликовала архивные семейные кадры в честь 24-летия своего сына Бруклина.

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48-летний британская дизайнер и певица Виктория Бекхэм 4 марта поделилась в своем Instagram-аккаунте видео с поздравлениями старшего сына.

Она показала кадры, на которых ее сын Бруклин, начинающий шеф-повар, готовит множество блюд, а также селфи, на котором она обнимает его за шею.

Виктория также включила снимки, на которых он обнимает своего 47-летнего отца Дэвида и фотографии его с братьями и сестрами — 20-летним Ромео, 18-летним Крузом и 11-летней Харпер. Кроме того, звезда разместила фотографии, на которых Бруклин со своей женой Николой, тем самым вновь опровергая любые слухи о вражде между ней и 28-летней актрисой.

В сопроводительной подписи она сообщила, что собирается отпраздновать день рождения Бруклина с ним в Париже.

"Мы все так любим тебя, @brooklynpeltzbeckham… Так счастлива отмечать твой день рождения сегодня вместе с тобой! Поцелуи из Парижа хх", — написала Виктория под милым постом.

Бывшая легенда "Манчестер Юнайтед" Дэвид Бекхэм также поделился своей собственной видеонарезкой, наполненной фотографиями из детства Бруклина и милыми семейными моментами.

"С днем ​​рождения, мой большой мальчик ❤️ Я надеюсь, что у тебя будет самый удивительный день, потому что ты заслуживаешь х. Ты самый замечательный человек, добрый, заботливый и с самым большим сердцем ♥️ Мы любим тебя, Бас", — написал он.

Ромео Бруклин также опубликовал фотографию в Instagram, чтобы поздравить старшего брата.

Напомним, Бруклин Бекхэм сделал еще одну татуировку, посвященную своей жене Николе Пельтц.

Также Фокус писал, что Дэвид и Виктория Бекхэм поздравили сына Круза с 18-летием.