Вікторія Бекхем поділилася рідкісним відео із сімейного архіву

Дизайнерка та співачка опублікувала архівні сімейні кадри на честь 24-річчя свого сина Брукліна.

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48-річний британська дизайнерка та співачка Вікторія Бекхем 4 березня поділилася у своєму Instagram-акаунті відео з привітаннями старшого сина.

Вона показала кадри, на яких її син Бруклін, шеф-кухар-початківець, готує безліч страв, а також селфі, на якому вона обіймає його за шию.

Вікторія також додала знімки, на яких він обіймає свого 47-річного батька Девіда та фото його з братами та сестрами — 20-річним Ромео, 18-річним Крузом та 11-річною Харпер. Крім того, зірка розмістила фото, на яких Бруклін зі своєю дружиною Ніколою, тим самим знову спростовуючи будь-які чутки про ворожнечу між нею та 28-річною акторкою.

У супровідному підписі вона повідомила, що має намір відсвяткувати день народження Брукліна з ним у Парижі.

"Ми всі так любимо тебе, @brooklynpeltzbeckham... Така щаслива святкувати твій день народження сьогодні разом з тобою! Поцілунки з Парижа хх", — написала Вікторія під милим дописом.

Колишня легенда "Манчестер Юнайтед" Девід Бекхем також поділився своєю власною відеонарізкою, наповненою фото з дитинства Брукліна та милими сімейними моментами.

"З днем ​​народження, мій великий хлопчик ❤️ Я сподіваюся, що в тебе буде найдивовижніший день, тому що ти цього заслуговуєш х. Ти найчудовіша людина, добра, турботлива і з найбільшим серцем ♥️ Ми любимо тебе, Бас", — написав він.

Ромео Бруклін також опублікував фото в Instagram, щоб привітати старшого брата.

Нагадаємо, Бруклін Бекхем зробив ще одне татуювання, присвячене своїй дружині Ніколі Пельтц.

Також Фокус писав, що Девід і Вікторія Бекхем привітали сина Круза з 18-річчям.