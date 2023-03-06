С чем сочетать худи в весеннем гардеробе: советы Андре Тана

Худи, как оказалось, куда более универсальный предмет гардероба, чем многие думали.

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Худи – это толстовка (свитер) из мягкого хлопчатобумажного трикотажа или флиса с капюшоном, а также боковыми скрытыми карманами. ТСегодня она является одним из самых популярных предметов одежды, поскольку, как правило, теплая, удобная и идеально вписывается в повседневный стиль. Чаще всего их носят с джинсами или спортивными брюками и кроссовками. Однако украинский дизайнер Андре Тан уверяет, что худи прекрасно впишется в деловой ансамбль, а также отлично будеит смотреться с юбкой с воланами. Детальнее о модных экспериментах он рассказал на своей странице в Instagram.

Худи и оверсайз

Первый образ, который рекомендует попробовать Тан – классический черный, серый или в клетку жакет оверсайз и широкие брюки прямого кроя или палаццо. Такой ансамбль будет актуален на протяжении всего следующего сезона. Если к нему подобрать кроссовки, образ получится несколько фривольным, а вот обувь на каблуке придаст элегантности.

Худи и брючный костюм

Несмотря на то, что подобное сочетание многим сложно себе представить, на самом деле выглядит оно очень трендово. Такой образ идеально впишется в деловой стиль, если дрес-код не очень строгий. Для костюма лучше подбирать худи нейтральных цветов – кремовые, бежевые, черные.

Худи и юбка

Худи отлично комбинируется с юбкой, причем неважно, это мини или миди. Но этим выбор не ограничивается. Можно надевать юбку-карандаш, макси, кожанную юбку, юбку с воланами, юбку-плиссе. Очень выигрышным будет сочетание юбки, худи и массивной обуви на платформе. Она придаст образу дерзости.

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