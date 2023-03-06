Із чим поєднувати худі у весняному гардеробі: поради Андре Тана

Худі, як виявилося, куди універсальніший предмет гардеробу, ніж багато хто думав.

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Худі — це толстовка (светр) із м'якого бавовняного трикотажу або флісу з капюшоном, а також прихованими бічними кишенями. Сьогодні воно є одним із найпопулярніших предметів одягу, оскільки, як правило, тепле, зручне й ідеально вписується в повсякденний стиль. Найчастіше його носять із джинсами чи спортивними брюками та кросівками. Однак український дизайнер Андре Тан запевняє, що худі чудово впишеться в діловий ансамбль, а також матиме чудовий вигляд зі спідницею з воланами. Детальніше про модні експерименти він розповів на своїй сторінці в Instagram.

Худі й оверсайз

Перший образ, який рекомендує спробувати Тан, — класичний чорний, сірий або в клітинку жакет оверсайз і широкі штани прямого крою чи палацо. Такий ансамбль буде актуальним протягом усього наступного сезону. Якщо до нього підібрати кросівки, образ вийде дещо фривольним, а ось взуття на підборах додасть елегантності.

Худі й брючний костюм

Попри те, що подібне поєднання багатьом складно уявити, насправді воно дуже трендове. Такий образ ідеально впишеться в діловий стиль, якщо дрес-код не дуже строгий. Для костюма краще підбирати худі нейтральних кольорів — кремове, бежеве, чорне.

Худі та спідниця

Худі відмінно комбінується зі спідницею, причому неважливо, це міні чи міді. Але цим вибір не обмежується. Можна одягати спідницю-олівець, максі, шкіряну спідницю, спідницю з воланами, спідницю-плісе. Дуже виграшним буде поєднання спідниці, худі й масивного взуття на платформі. Це надасть образу зухвалості.

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