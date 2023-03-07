Галь Гадот продемонстрировала оригинальное пальто с объемными рукавами на весну

Папарацци сняли многодетную маму в стильном образе в Лос-Анджелесе.

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37-летняя израильская актриса Галь Гадот была замечена в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, с занятыми руками, но все еще выглядящая стильно. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда "Чудо-женщины" несла черную сумку с детскими игрушками в одной руке, кофейную чашку в другой и большую черную сумку на плечах. Мать троих детей была в оригинальном бежевом пальто с объемными рукавами, джинсах и зеленой рубашке на пуговицах. Ее она заправила за пояс штанов, который был туго завязан вокруг ее талии. Свой образ знаменитость завершила черными армейскими ботинками и солнцезащитными очками.

Гадот выглядела стильно и провела день без макияжа. Несколько разноцветных детских игрушек вывалились из сумки, которую она держала в одной руке, в том числе розовый детский лук и стрелы.

Галь Гадот с 2008 года замужем за 48-летним израильским бизнесменом Джароном Варсано. У пары трое детей — 11-летняя Альма, 5-летняя Майя и годовалая Даниэлла.

Напомним, власти Кувейта запретили показывать в кинотеатрах страны голливудский фильм "Смерть на Ниле" из-за участия в нем актрисы Галь Гадот.

Также Фокус писал, что Галь Гадот воскреснет в одной из самых популярных франшиз Голливуда.