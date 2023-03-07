Галь Гадот продемонструвала оригінальне пальто з об'ємними рукавами на весну

Папараці зняли багатодітну маму в стильному образі у Лос-Анджелесі.

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37-річна ізраїльська акторка Галь Гадот була помічена в Лос-Анджелесі, що в штаті Каліфорнія, із зайнятими руками, попри це вона все ще мала стильний вигляд. Про це пише Daily Mail.

Зірка "Диво-жінки" несла чорну сумку з дитячими іграшками в одній руці, чашку кави в іншій і велику чорну сумку на плечах. Мати трьох дітей була в оригінальному бежевому пальті з об'ємними рукавами, джинсах і зеленій сорочці на ґудзиках. Її вона заправила за пояс штанів, що був туго зав'язаний навколо її талії. Свій образ знаменитість завершила чорними армійськими черевиками та сонцезахисними окулярами.

Гадот мала стильний вигляд і провела день без макіяжу. Декілька різнокольорових дитячих іграшок вивалилися з сумки, яку вона тримала в одній руці, у тому числі рожевий дитячий лук і стріли.

Галь Гадот із 2008 року одружена зі 48-річним ізраїльським бізнесменом Джароном Варсано. У пари троє дітей — 11-річна Альма, 5-річна Майя та однорічна Даніелла.

Нагадаємо, влада Кувейту заборонила показувати в кінотеатрах країни голлівудський фільм "Смерть на Нілі" через участь у ньому акторки Галь Гадот.

Також Фокус писав, що Галь Гадот воскресне в одній із найпопулярніших франшиз Голлівуду.