Король Карл ІІІ продемонстрирует свой талант перед коронацией (фото)

Продукт творческого труда британского монарха будет вывешен в бальном зале собственности в Норфолке.

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74-летний король Карл III намерен продемонстрировать невероятный талант в своем доме в Норфолке с королевой-консортом Камиллой. Об этом сообщается на Instagram-аккаунте Сандрингема.

Накануне на странице появилась картина экстерьера культового здания, нарисованная монархом, и стало известно, что она, среди прочих, вскоре будет вывешена в бальном зале собственности в Норфолке, чтобы публика могла любоваться.

Карл III сам нарисовал этот невероятный образ Сандрингемского замка.

В сообщении говорилось: "В этом году коллекция акварелей, написанных Его Величеством Королем, будет выставлена с апреля по октябрь в Сандрингем-хаусе в бальном зале. Через более 40 акварелей Короля будет показана творческая интерпретация многих британских географических ландшафтов и королевских резиденций", — отмечено на странице Сандрингема в соцсетях.

Королевским фанатам понравились новости, и один даже спросил: "Это замечательно. Можно ли приобрести принты?" а другой прокомментировал: "Прекрасная работа, я не могу дождаться, чтобы увидеть другие".

[ + – ] Картина Карла ІІІ

Интересно, что в начале 2022 года принц и принцесса Уэльские также рассказали об изобразительных талантах своего старшего сына, принца Джорджа. Старший наследник британского короля и Кэтрин Миддлтон тогда поделились фотографией великолепного рисунка с оленями.

Кроме выставки живописи, апрель станет важным временем для Карла ІІІ, поскольку его шотландский дом в Балморале первого числа снова откроется для посетителей.

Напомним, Кейт Миддлтон раскрыла талант принца Джорджа.

Также Фокус писал об истинной причине, по которой Карл III выселил из Фрогмор-хауса принца Гарри и Меган Маркл.