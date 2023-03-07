Король Карл ІІІ продемонструє свій талант перед коронацією (фото)

Продукт творчої праці британського монарха буде вивішено в бальній залі власності Норфолка.

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74-річний король Карл III має намір продемонструвати неймовірний талант у своєму будинку в Норфолку з королевою-консортом Каміллою. Про це повідомляється на Instagram-акаунті Сандрінгему.

Напередодні на сторінці з’явилася картина екстер’єру культової будівлі, намальована монархом, і стало відомо, що вона, серед інших, незабаром буде вивішена в бальній залі власності Норфолка, щоб публіка могла нею милуватися.

Карл ІІІ сам намалював цей неймовірний образ Сандрінгемського будинку

У дописі йшлося: "Цього року колекція акварелей, написаних Його Величністю Королем, буде виставлена з квітня по жовтень у Сандрінгем-хаусі в бальній залі. Через понад 40 акварелей Короля буде показано творчу інтерпретацію багатьох британських географічних ландшафтів і королівських резиденцй", — зазначено на сторінці Сандрінгему.

Королівським фанатам сподобалися новини, і один навіть запитав: "Це чудово. Чи можна буде придбати принти?" а інший прокоментував: "Прекрасна робота, я не можу дочекатися, щоб побачити інші".

[ + – ] Картина Карла ІІІ

Цікаво, що на початку 2022 принц та принцеса Уельські також розповіли про образотворчі таланти свого старшого сина, принца Джорджа. Старший спадкоємець британського короля і Кетрін Міддлтон тоді поділилися фотографією чудового малюнка з оленями.

Окрім виставки живопису, квітень стане важливим часом для Карла ІІІ, оскільки його шотландський дім у Балморалі першого числа знову відкриється для відвідувачів.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон розкрила талант принца Джорджа.

Також Фокус писав про справжню причину, чому Карл ІІІ виселив з Фрогмор-хаусу принца Гаррі та Меган Маркл.