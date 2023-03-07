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Король Карл ІІІ продемонструє свій талант перед коронацією (фото)

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Фото: Getty Images | Король Карл ІІІ

Продукт творчої праці британського монарха буде вивішено в бальній залі власності Норфолка.

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74-річний король Карл III має намір продемонструвати неймовірний талант у своєму будинку в Норфолку з королевою-консортом Каміллою. Про це повідомляється на Instagram-акаунті Сандрінгему.

Напередодні на сторінці з’явилася картина екстер’єру культової будівлі, намальована монархом, і стало відомо, що вона, серед інших, незабаром буде вивішена в бальній залі власності Норфолка, щоб публіка могла нею милуватися.

Карл ІІІ сам намалював цей неймовірний образ Сандрінгемського будинку

У дописі йшлося: "Цього року колекція акварелей, написаних Його Величністю Королем, буде виставлена з квітня по жовтень у Сандрінгем-хаусі в бальній залі. Через понад 40 акварелей Короля буде показано творчу інтерпретацію багатьох британських географічних ландшафтів і королівських резиденцй", — зазначено на сторінці Сандрінгему.

Королівським фанатам сподобалися новини, і один навіть запитав: "Це чудово. Чи можна буде придбати принти?" а інший прокоментував: "Прекрасна робота, я не можу дочекатися, щоб побачити інші".

Картина Карла ІІІ

Цікаво, що на початку 2022 принц та принцеса Уельські також розповіли про образотворчі таланти свого старшого сина, принца Джорджа. Старший спадкоємець британського короля і Кетрін Міддлтон тоді поділилися фотографією чудового малюнка з оленями.

Окрім виставки живопису, квітень стане важливим часом для Карла ІІІ, оскільки його шотландський дім у Балморалі першого числа знову відкриється для відвідувачів.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон розкрила талант принца Джорджа.

Також Фокус писав про справжню причину, чому Карл ІІІ виселив з Фрогмор-хаусу принца Гаррі та Меган Маркл.