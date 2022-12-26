Кейт Міддлтон розкрила талант старшого сина, 9-річного принца Джорджа (фото)

Принц та принцеса Уельські виховують трьох спільних дітей.

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Принцеса Уельська Кетрін Міддлтон розкрила талант свого старшого сина, принца Джорджа. У Twitter королівського подружжя з'явився відповідний допис.

Мама трьох опублікувала новорічну картину, яку створив 9-річний Джордж.

"Щасливого Різдва! Намальовано Джорджем", — зазначено під публікацією.

Старший син принца Вільяма та Кетрін Міддлтон зобразив оленя на снігу та двох снігурів.

[ + – ] Картина, намальована принцом Джорджем

Кетрін Міддлтон та принц Вільям, окрім 9-річного Джорджа, виховують ще двох дітей — принцесу Шарлотту та принца Луї. Наразі Джордж другий у черзі на британський престол після свого батька.

У вересні 2022 королем став дідусь 9-річного принца Карл ІІІ.

Після смерті Єлизавети ІІ Кетрін Міддлтон та принц Вільям отримали нові королівські титули та значні статки. Інсайдери повідомляли, що подружжя задумалося про поповнення в родині. І згодом чутки підтвердили джерела, близькі до пари. Зазначалося, що 40-річна принцеса очікує на четверту дитину. Втім, офіційно син короля та його дружина не коментували домислів у пресі.

[ + – ] Принц Джордж та принцеса Шарлотта

Нагадаємо, як принц Вільям та Кейт Міддлтон запланували провести новорічні свята 2023.

Також Фокус писав про методи виховання дітей, якими користується принцеса Уельська.