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Кейт Міддлтон розкрила талант старшого сина, 9-річного принца Джорджа (фото)

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Фото: Getty Images | Кейт Міддлтон та принц Джордж

Принц та принцеса Уельські виховують трьох спільних дітей.

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Принцеса Уельська Кетрін Міддлтон розкрила талант свого старшого сина, принца Джорджа. У Twitter королівського подружжя з'явився відповідний допис.

Мама трьох опублікувала новорічну картину, яку створив 9-річний Джордж.

"Щасливого Різдва! Намальовано Джорджем", — зазначено під публікацією.

Старший син принца Вільяма та Кетрін Міддлтон зобразив оленя на снігу та двох снігурів.

Картина, намальована принцом Джорджем

Кетрін Міддлтон та принц Вільям, окрім 9-річного Джорджа, виховують ще двох дітей — принцесу Шарлотту та принца Луї. Наразі Джордж другий у черзі на британський престол після свого батька.

У вересні 2022 королем став дідусь 9-річного принца Карл ІІІ.

Після смерті Єлизавети ІІ Кетрін Міддлтон та принц Вільям отримали нові королівські титули та значні статки. Інсайдери повідомляли, що подружжя задумалося про поповнення в родині. І згодом чутки підтвердили джерела, близькі до пари. Зазначалося, що 40-річна принцеса очікує на четверту дитину. Втім, офіційно син короля та його дружина не коментували домислів у пресі.

Принц Джордж та принцеса Шарлотта Fullscreen
Принц Джордж та принцеса Шарлотта

Нагадаємо, як принц Вільям та Кейт Міддлтон запланували провести новорічні свята 2023.

Також Фокус писав про методи виховання дітей, якими користується принцеса Уельська.