Як Кейт Міддлтон та принц Вільям планують відсвяткувати Різдво 2022

Це перший рік, коли подружжя зустріне свято без королеви Єлизавети ІІ.

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Стало відомо, як Кейт Міддлтон та принц Вільям відсвяткують своє перше Різдво без королеви Єлизавети ІІ. Про це пише Style Caster.

Раніше в короткій заяві Букінгемський палац оголосив, що королівська родина вперше за три роки святкуватиме Різдво в Сандрінгемському замку.

"Їх Величності Король і Королева-консорт у супроводі членів Королівської родини відвідають ранкову службу на Різдво в Сандрінгемській церкві в неділю, 25 грудня 2022 року".

Це буде перший раз, коли королівська родина святкуватиме велике свято після смерті королеви Єлизавети ІІ. 96-річна монархиня померла 8 вересня 2022 року в замку Балморал у Шотландії, і королівська родина пережила значний перехід влади, коли Карла ІІІ було проголошено сувереном, а Вільям і Кейт успадкували нові королвські титули і стали принцом і принцесою Уельськими.

[ + – ] Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми Фото: Getty Images

Як повідомляється, старший син короля та його дружина вже розпочали підготовку до Різдва 2022 року у Вестмінстерському абатстві.

Принцеса Уельська провела свою другу колядку в історичній церкві під назвою "Разом на Різдво". На заході колядок хор Вестмінстерського абатства виконав всесвітньо відомі різдвяні колядки, включно з піснею "O Come, All Ye Faithful", яка була обрана шляхом громадського опитування.

Спеціальний випуск розпочався з відео-вшанування, яке згадувало про важливі послання померлої королеви Єлизавети ІІ на Різдво протягом багатьох попередніх років. Під час церемонії принц Уельський прочитав свою різдвяну промову 2012 року, а його кохана віддала честь Її Величності ведмедиком Паддінгтоном на церемонії, а згодом посадила особливе дерево у дворі Вестмінстерського абатства.

[ + – ] Кейт Міддлтон посадила дерево на честь покійної королеви Єлизавети Фото: Twitter Westminster Abbey

Окрім цього, по всій території Великобританії відбудуться громадські колядки, щоб відзначити місцевих героїв. Заходи проводитимуться лордами-лейтенантами за підтримки The Royal Foundation. Ці заходи включатимуть елементи служби Вестмінстерського абатства, а гості отримають спеціальну передмову, написану Кетрін Міддлтон.

Що стосується сімейних питань, то принц і принцеса Уельські, а також їхні діти, 9-річний принц Джордж, 7-річна принцеса Шарлотта і 4-річний принц Луї також беруть участь у планах, які "є надзвичайно важливими" для дотримання традицій короля Карла ІІІ.

За словами королівського інсайдера, новоспечений британський монарх хоче вшанувати королеву — свою матір — і її спадок під час святкових урочистостей.

"Буде дуже сумно без королеви", — додало джерело, зазначивши, що це буде "гірко". Однак королівська родина усвідомлює, що покійна королева "не хотіла б, щоб вони сумували або дозволяли, щоб це заважало всім зібратися разом і насолоджуватися святом". Він "так само сповнений рішучості привнести деякі нові, сучасніші традиції та власні втілення, коли сім’я рухається вперед у нову еру".

[ + – ] Кейт Міддлтон Фото: The Royal Family

Раніше старший онук покійної королеви та його дружина представили свою різдвяну листівку, на якій принц та принцеса Уелсьські зображені зі своїми трьома дітьми.

Після смерті бабусі принца Вільяма на початку осені 2022 подружжя отримало нові королівські титули та, як повідомляли інсайдери, всерйоз задумалися про четверту дитину.

Згодом британські ЗМІ писали, що принцеса Уельська вже вагітна. Втім, офіційно королівські персони ще не підтвердили домисли в мережі.

[ + – ] Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми Фото: вулкан

Принц Гаррі та Меган Маркл також представили свою вітальну листівку, проте навіть не згадали в ній про Різдво.

Нагадаємо, принцеса Уельська дуже засмучена через вихід скандального документального серіалу принца Гаррі та Меган Маркл.

Також Фокус писав про особливий різдвяний подарунок для Кетрін Міддлтон від її чоловіка, майбутнього короля Великобританії.