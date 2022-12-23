Как Кейт Миддлтон и принц Уильям планируют отпраздновать Рождество 2022

Это первый год, когда супруги встретят праздник без королевы Елизаветы II.

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Стало известно, как Кейт Миддлтон и принц Уильям отпразднуют первое Рождество без королевы Елизаветы II. Об этом пишет Style Caster.

Ранее в коротком заявлении Букингемский дворец объявил, что королевская семья впервые за три года будет праздновать Рождество в Сандрингемском замке.

"Их Величества Король и Королева-консорт в сопровождении членов Королевской семьи посетят утреннюю службу на Рождество в Сандрингемской церкви в воскресенье, 25 декабря 2022 года".

Это первый раз, когда королевская семья будет праздновать большой праздник после смерти королевы Елизаветы II. 96-летняя монарх умерла 8 сентября 2022 года в замке Балморал в Шотландии, и королевская семья пережила значительный переход власти, когда Карл III был провозглашен сувереном, а Уильям и Кейт унаследовали новые королевские титулы и стали принцем и принцессой Уэльскими.

[ + – ] Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми Фото: Getty Images

Как сообщается, старший сын короля и его жена уже начали подготовку к Рождеству 2022 года в Вестминстерском аббатстве.

Принцесса Уэльская провела свой второй концерт в исторической церкви под названием "Вместе на Рождество". На мероприятии колядок хор Вестминстерского аббатства исполнил всемирно известные рождественские песни, включая "O Come, All Ye Faithful", избранную путем общественного опроса.

Специальный выпуск начался с видео-чествования, которое упоминало о важных посланиях умершей королевы Елизаветы II на Рождество на протяжении многих предыдущих лет. Во время церемонии принц Уэльский также прочитал свою рождественскую речь 2012 года, а его возлюбленная отдала честь Ее Величества мишкой Паддингтоном на церемонии, а затем посадила особое дерево во дворе Вестминстерского аббатства.

[ + – ] Кейт Миддлтон посадила дерево в честь покойной королевы Елизаветы Фото: Twitter Westminster Abbey

Кроме того, по всей территории Великобритании состоятся общественные колядки, чтобы отметить местных героев. Мероприятия будут проводиться лордами-лейтенантами при поддержке The Royal Foundation. Эти мероприятия будут включать элементы службы Вестминстерского аббатства, а гости получат специальное предисловие, написанное Кэтрин Миддлтон.

Что касается семейных вопросов, то принц и принцесса Уэльские, а также их дети, 9-летний принц Джордж, 7-летняя принцесса Шарлотта и 4-летний принц Луи также принимают участие в мероприятиях, которые "чрезвычайно важны" для соблюдения традиций короля Карла ІІІ.

По словам королевского инсайдера, новоиспеченный британский монарх хочет почтить королеву — свою мать — и ее наследие во время праздничных торжеств.

"Будет очень грустно без королевы", — добавил источник, отметив, что это будет "горько". Однако королевская семья отдает себе отчет, что покойная королева "не хотела бы, чтобы они скучали или позволяли, чтобы это мешало всем собраться вместе и наслаждаться праздником". Он "так же полон решимости привнести некоторые новые, современные традиции и собственные воплощения, когда семья движется вперед в новую эру".

[ + – ] Кейт Миддлтон Фото: The Royal Family

Ранее старший внук покойной королевы и его жена представили свою рождественскую открытку, на которой принц и принцесса Уэльские изображены со своими тремя детьми.

После смерти бабушки принца Уильяма в начале осени 2022 года супруги получили новые королевские титулы и, как сообщали инсайдеры, всерьез задумались о четвертом ребенке.

Впоследствии британские СМИ писали, что принцесса Уэльская уже беременна. Впрочем, официально королевские персоны еще не подтвердили домыслы в Сети.

[ + – ] Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми Фото: Getty

Принц Гарри и Меган Маркл также представили свою поздравительную открытку, но даже не упомянули в ней о Рождестве.

Напомним, принцесса Уэльская очень расстроена из-за выхода скандального документального сериала принца Гарри и Меган Маркл.

Также Фокус писал об особом рождественском подарке для Кэтрин Миддлтон от ее мужа, будущего короля Великобритании.