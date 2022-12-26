Кейт Миддлтон раскрыла талант старшего сына, 9-летнего принца Джорджа (фото)

Принц и принцесса Уэльские воспитывают троих общих детей.

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Принцесса Уэльская Кэтрин Миддлтон раскрыла талант своего старшего сына, принца Джорджа. В Twitter королевских супругов появилась соответствующая публикация.

Мама троих опубликовала новогоднюю картину, созданную 9-летним Джорджем.

"Счастливого Рождества! Нарисовано Джорджем", — отмечено под публикацией.

Старший сын принца Уильяма и Кэтрин Миддлтон изобразил оленя на снегу и двух снегирей.

[ + – ] Картина, нарисованная принцем Джорджем

Кэтрин Миддлтон и принц Уильям, кроме 9-летнего Джорджа, воспитывают еще двоих детей — принцессу Шарлотту и принца Луи. Сейчас Джордж второй в очереди на британский престол после своего отца.

В сентябре 2022 королем стал дедушка 9-летнего принца Карл III.

После смерти Елизаветы II Кэтрин Миддлтон и принц Уильям получили новые королевские титулы и значительное состояние. Инсайдеры сообщали, что супруги задумались о пополнении в семье. И впоследствии слухи подтвердили источники, близкие к паре. Отмечалось, что 40-летняя принцесса ожидает четвертого ребенка. Впрочем, официально сын короля и его жена не комментировали домыслы в прессе.

[ + – ] Принц Джордж и принцесса Шарлотта

Напомним, как принц Уильям и Кейт Миддлтон запланировали провести новогодние праздники 2023.

Также Фокус писал о методах воспитания детей, которыми пользуется принцесса Уэльская.