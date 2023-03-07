Кэтти Перри поделилась архивным фото 18-летней давности

Артистка поделилась своими воспоминаниями в преддверии 21-й годовщины вокального реалити-шоу American Idol.

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По мере того, как быстро приближается 21-я годовщина вокального реалити-шоу, 38-летняя американская певица Кэти Перри, которая является одним из трех звездных судей American Idol, на своей странице в Instagram поделилась архивным снимком. На фотографиии ей 21 год. Об этом пишет Daily Mail.

"В этом году #idol отмечает свое 21 день рождения. Когда мне исполнился 21 год, я арендовала каток на роликах 🛼 и заказала McDonald's 🫶🏼 Двое друзей сломали кости, но нам было очень весело. В любом случае смотрите #idol rn и дайте мне знать, что вы сделали для своего 21-го (что вы можете вспомнить) в комментариях", — подписала снимок знаменитость.

На снимке Кэти Перри смотрит прямо в камеру в бежевой кофте с бахромой, свисающей с каждого из коротких рукавов.

Впервые ведущей американского шоу талантов American Idol Кэти Перри стала в 2018 году.

Напомним, 46-летний британский актер Орландо Блум поделился трогательным кадром со своей возлюбленной Кэти Перри.

Американская звезда сцены и британский актер воспитывают общую дочь Дайзи Дав Блум, родившуюся в августе 2020. Впрочем, официально они так и не узаконили свои романтические отношения, слухи о которых ходят с 2016 года.

Также Фокус писал, что Кэти Перри поддерживает дружбу с бывшей супругой Орландо Блума.