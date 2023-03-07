Кеті Перрі поділилася архівним фото 18-річної давності

Артистка поділилася своїми спогадами напередодні 21-ї річниці вокального реаліті-шоу American Idol.

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У міру того, як швидко наближаються 21-а річниця вокального реаліті-шоу, 38-річна американська співачка Кеті Перрі, яка є однією з трьох зіркових суддів American Idol, на своїй сторінці в Instagram поділилася архівним знімком. На фотографії їй 21 рік. Про це пише Daily Mail.

"Цього року #idol відзначає свій 21 день народження. Коли мені виповнився 21 рік, я орендувала ковзанку на роликах 🛼 і замовила McDonald's 🫶🏼 Двоє друзів зламали кістки, але нам було дуже весело. У будь-якому випадку дивіться #idol rn і дайте мені знати, що ви зробили для свого 21-го (що ви можете згадати) в коментарях", — підписала знімок знаменитість.

На знімку Кеті Перрі дивиться прямо в камеру в бежевій кофті з бахромою, що звисає з кожного з коротких рукавів.

Уперше ведучого американського шоу талантів American Idol Кеті Перрі стала у 2018 році.

Нагадаємо, 46-річний британський актор Орландо Блум поділився зворушливим кадром зі своєю коханою Кеті Перрі.

Американська зірка сцени та британський актор виховують спільну доньку Дейзі Дав Блум, яка народилася в серпні 2020 року. Втім, офіційно вони так і не узаконили свої романтичні стосунки, чутки про які ходять із 2016 року.

Також Фокус писав, що Кеті Перрі підтримує дружбу з колишньою дружиною Орландо Блума.