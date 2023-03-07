Жена Брюса Уиллиса снова обратилась к навязчивым папарацци (видео)

Актера с деменцией преследуют папарацци в надежде сделать эксклюзивные кадры.

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44-летняя британская актриса и модель Эмма Хеминг-Уиллис вновь обратилась к папарацци с просьбой оставить в покое ее мужа, американского актера Брюса Уиллиса, у которого накануне диагностировали лобно-височную деменцию.

Возлюбленная "крепкого орешка" повторяет свое сообщение папарацци после того, как за ее мужем следили во время прогулки после того, как оказалось, что у него лобно-височная деменция.

"Я искренне ценю всю любовь и понимание того, почему за моим мужем не стоит следить, но что мне интересно, так это то, что СМИ, подхватывающие эту историю о моей просьбе, являются теми же СМИ, которые публикуют эти фотографии моего мужа. Следовательно, если нет рынка для такого типа контента, то за вами не будут следить. Это просто еда для размышлений", — начала свое обращение Эмма Хеминг-Уиллис.

"Чтобы было понятно, я не пытаюсь идти друг к другу из СМИ, потому что я проиграю, я очень четко это понимаю", — продолжила Эмма. "Но я просто хочу, чтобы мой муж мог в полной мере участвовать в своей жизни. Вот и все".

"Я не ожидаю, что это что-то изменит, потому что я понимаю пищевую цепь здесь, но качество жизни моего мужа для меня чрезвычайно важно", — добавила знаменитость в подписи к ролику.

[ + – ] Эмма Хеминг-Уиллис

Напомним, Эмма Хеминг-Уиллис показала новое видео с больным мужем.

Также Фокус писал о первом обращении жены Брюса Уиллиса к навязчивым папарацци.