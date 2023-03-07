Дружина Брюса Вілліса знову звернулася до нав'язливих папараці (відео)

Актора з деменцією переслідують папараці з надією зробити ексклюзивні кадри.

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44-річна британська акторка та модель Емма Гемінг-Вілліс знову звернулася до папараці з проханням дати спокій її чоловіку, американському актору Брюсу Віллісу, у якого напередодні діагностували лобно-скроневу деменцію.

Кохана "міцного горішка" повторює своє повідомлення папараці після того, як за її чоловіком стежили під час прогулянки після того, як виявилося, що у нього лобно-скронева деменція.

"Я щиро ціную всю любов і розуміння того, чому за моїм чоловіком не варто стежити, але що мені цікаво, так це те, що ЗМІ, які підхоплюють цю історію про моє прохання, є тими самими ЗМІ, які публікують ці фотографії мого чоловіка. Отже, якщо немає ринку для такого типу контенту, то за вами не будуть стежити. Це просто їжа для роздумів", — почала своє звернення Емма Гемінг-Вілліс.

"Щоб було зрозуміло, я не намагаюся йти один до одного із ЗМІ, тому що я програю, я дуже чітко це розумію", — продовжила Емма. "Але я просто хочу, щоб мій чоловік міг повною мірою брати участь у своєму житті. Ось і все".

"Я не очікую, що це щось змінить, тому що я розумію харчовий ланцюг тут, але якість життя мого чоловіка є для мене надзвичайно важливою", — додала знаменитість у підписі до ролика.

[ + – ] Емма Гемінг-Вілліс

Нагадаємо, Емма Гемінг-Вілліс показала нове відео з хворим чоловіком.

Також Фокус писав про перше звернення дружини Брюса Вілліса до нав'язливих папараці.