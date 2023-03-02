Дружина хворого Брюса Вілліса показала нове відео з ним

Кохана знаменитого актора вчергове зізналася йому в коханні.

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44-річна британська акторка та модель Емма Гемінг-Вілліс поділилася відео з хворим актором та зізналася йому в коханні.

Хемінг, яка одружена з актором "Міцного горішка" з 2009 року, сказала, що вона "так закохана" у Вілліса після того, як нещодавно зізналася, що його боротьба з афазією переросла в лобно-скроневу деменцію.

Опублікувавши відео у своїх сторіс, можна було почути, як 67-річний актор сказав, що він "божеволіє" від бренду догляду за шкірою своєї дружини Cocobaba.

"Що це за нова пам’ять на IG!? OMG, мій найбільший фанат. Я закохана в нього", — підписала коротке відео Емма Гемінг-Вілліс.

Зокрема нещодавно дружина "міцного горішка" розповіла, що вона працює з фахівцем з деменції Тіпою Сноу, поки Вілліс продовжує свою важку боротьбу з хворобою.

Позначивши Асоціацію лобно-скроневої деменції в дописі, мама двох дітей похвалила допомогу, яку вона отримала від організації.

[ + – ] Брюс Вілліс

Брюс Вілліс та Емма Гемінг одружилися у 2009 році. Наразі вони виховують двох спільних дітей — Мейбел та Евелін. До цього актор впродовж 13-ти років перебував у шлюбі з Демі Мур, яка підтримує хороші стосунки з колишнім чоловіком та його новою родиною.

[ + – ] Брюс Вілліс з родиною Фото: emmahemingwillis/instagram

Нагадаємо, вагітну доньку Брюса Вілліса помітили на прогулянці з бойфрендом.

Також Фокус писав про те, як родина хворого Брюса Вілліса допомагає жити йому наповну після діагностування деменції.