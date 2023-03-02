Жена больного Брюса Уиллиса показала новое видео с ним
Возлюбленная знаменитого актера в очередной раз призналась ему в любви.
44-летняя британская актриса и модель Эмма Хеминг-Уиллис поделилась видео с больным актером и призналась ему в любви.
Хеминг, которая замужем за актером "Крепкого орешка" с 2009 года, сказала, что она "так влюблена" в Уиллиса после того, как недавно призналась, что его борьба с афазией переросла в лобно-височную деменцию.
Опубликовав видео в своих сторис, можно было услышать, как 67-летний актер сказал, что он "сходит с ума" от бренда ухода за кожей своей жены Cocobaba.
"Что это за новая память на IG!? OMG, мой самый большой фанат. Я влюблена в него", — подписала короткое видео Эмма Хеминг-Уиллис.
В частности, недавно жена "крепкого орешка" рассказала, что она работает со специалистом по деменции Типой Сноу, пока Уиллис продолжает свою тяжелую борьбу с болезнью.
Вспомнив Ассоциацию лобно-височной деменции в посте, мама двоих похвалила помощь, полученную от организации.
Брюс Уиллис и Эмма Хеминг поженились в 2009 году. В настоящее время они воспитывают двух общих детей — Мейбел и Эвелин. До этого актер на протяжении 13 лет состоял в браке с Деми Мур, которая поддерживает хорошие отношения с бывшим мужем и его новой семьей.
Напомним, беременную дочь Брюса Уиллиса заметили на прогулке с бойфрендом.
Также Фокус писал о том, как семья больного Брюса Уиллиса помогает жить ему полной жизнью после диагностирования деменции.