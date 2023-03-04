Дружина Брюса Вілліса благає папараці дати актору з деменцією "простір"

Два тижні тому стало відомо, що у Брюса Вілліса діагностували лобово-скроневу деменцію. Люди із таким діагнозом можуть прожити від 7 до 13 років. Хвороба швидко прогресує і не лікується.

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Дружина Брюса Вілліса, Емма Гемінг-Вілліс, поділилася з підписниками у своєму Instagram-акаунті публічним оголошенням після того, як папараці зняли відео, на якому її чоловік п'є каву з друзями.

Відео почалося з того, що Емма вибачалася за свій зовнішній вигляд, жартома: "Сьогодні субота, я тільки-но прокинулася", а потім закликала підписників, які можуть також знати когось із деменцією, поділитися своїм власним досвідом.

"Отже, це звернення до фотографів і відеоблогерів, які намагаються показати ексклюзивні кадри мого чоловіка, просто зберігайте свій простір. Будь ласка, не кричіть на мого чоловіка, питаючи його, як у нього справи чи ще щось, просто не робіть цього. Дайте йому місце, дозвольте нашій родині або тим, хто з ним цього дня мати можливість безпечно доставити його з точки А до точки Б", — сказала Емма.

Зірка "Міцного горішка" Брюс Вілліс пішов із кіно у 2022 році після того, як йому поставили діагноз афазія.

Нагадаємо, напередодні Брюс Вілліс уперше з'явився на публіці після того, як його родина повідомила, що в нього діагностовано лобово-скроневу деменцію.

Велика родина Брюса Вілліса — дружина Емма Гемінг-Вілліс, їх спільні діти — 10-річна Мейбл і 8-річна Евелін, колишня дружина Демі Мур та їхні діти — 34-річна Румер Вілліс, 31-річна Скаут Вілліс і 29-та знаходяться поруч і підтримують актора, щоб допомогти йому "жити якомога повнішим життям, наскільки це можливо".

Раніше Фокус писав, що дружина Вілліса відверто розповіла, як переживає хвороба чоловіка. Сам Вілліс весь час проводить із рідними, лише зрідка виходячи на прогулянки з друзями.