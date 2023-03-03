Брюс Вілліс уперше з'явився на публіці після новин про невтішний діагноз

Брюса Вілліса вперше побачили після того, як у нього діагностували деменцію.

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67-річний Брюс Вілліс уперше з'явився на публіці після того, як його родина повідомила, що в нього діагностували лобово-скроневу деменцію. Про це пише Daily Mail.

На фотографіях видно, що зірка "Міцного горішка" провів день із двома друзями в Санта-Моніці, що в штаті Каліфорнія.

Під час прогулянки актор був одягнений у сіру шапку, синю толстовку та чорні штани, які він поєднував із чорним годинником.

Його вихід на публіку стався через два тижні після того, як його сім'я оголосила, що в Брюса лобово-скронева деменція. Це сталося через 11 місяців після того, як у нього діагностували афазію — мовленнєвий розлад, що впливає на його когнітивні здібності.

Велика родина Брюса Вілліса — дружина Емма Гемінг Вілліс, їхні спільні діти — 10-річна Мейбл і 8-річна Евелін, колишня дружина Демі Мур і їхні діти — 34-річна Румер Вілліс, 31-річна Скаут Вілліс і 29-річна Талула Вілліс — перебувають поруч і підтримують актора, щоб допомогти йому "жити якомога повнішим життям, наскільки це можливо".

Раніше Фокус писав, що дружина Вілліса відверто розповіла, як переживає хворобу чоловіка. Сам Вілліс увесь час проводить із рідними, лише зрідка виходячи на прогулянки з друзями.