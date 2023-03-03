Брюс Уиллис впервые появился на публике после новостей о неутешительном диагнозе

Брюса Уиллиса впервые увидели после того, как у него диагностировали деменцию.

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67-летний Брюс Уиллис впервые появился на публике после того, как его семья сообщила, что у него диагностирована лобно-височная деменция. Об этом пишет Daily Mail.

На фотографиях видно, что звезда "Крепкого орешка" провел день с двумя друзьями в Санта-Монике, штат Калифорния.

Во время прогулки актер был одет в серую шапку, синюю толстовку и черные брюки, которые он сочетал с черными часами.

Его выход на публику произошел спустя две недели после того, как его семья объявила, что у Брюса лобно-височная деменция. Это произошло через 11 месяцев после того, как у него диагностировали афазию — языковое расстройство, влияющее на его когнитивные способности.

Большая семья Брюса Уиллиса — жена Эмма Хеминг Уиллис, их общие дети — 10-летняя Мейбл и 8-летняя Эвелин, бывшая жена Деми Мур и их дети — 34-летняя Румер Уиллис, 31-летняя Скаут Уиллис и 29-летняя Таллула Уиллис — находятся рядом и поддерживают актера, чтобы помочь ему "жить как можно более полной жизнью, насколько это возможно".

Ранее Фокус писал, что жена Уиллиса откровенно рассказала, как переживает болезнь мужа. Сам Уиллис все время проводит с родными, лишь изредка выходя на прогулки с друзьями.