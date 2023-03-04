Жена Брюса Уиллиса умоляет папарацци дать актеру с деменцией "пространство"

Две недели назад сталоизвестго, что у Брюса Уиллиса диагностировали лобно-височную деменцию. Люди с таким диагнозом могут прожить от 7 до 13 лет. Болезнь быстро прогрессирует и не лечится.

Related video

Жена Брюса Уиллиса, Эмма Хеминг-Уиллис, поделилась с подписчиками в своем Instagram-аккаунте публичным объявлением после того, как папарацци сняли видео, на котором ее муж пьет кофе с друзьями.

Видео началось с того, что Эмма извинялась за свой внешний вид, шутя: "Сегодня суббота, я только что проснулась", а затем призвала подписчиков, которые могут также знать кого-то с деменцией, поделиться своим собственным опытом.

"Итак, это обращение к фотографам и видеоблогерам, которые пытаются показать эксклюзивные кадры моего мужа, просто сохраняйте свое пространство. Пожалуйста, не кричите на моего мужа, спрашивая его, как у него дела или что-то еще, просто не делайте этого. Дайте ему место, позвольте нашей семье или тем, кто с ним в этот день, иметь возможность безопасно доставить его из точки А в точку Б", — сказала Эмма.

Звезда "Крепкого орешка" Брюс Уиллис ушел из кино в 2022 году после того, как ему поставили диагноз афазия.

Напомним, накануне Брюс Уиллис впервые появился на публике после того, как его семья сообщила, что у него диагностирована лобно-височная деменция.

Большая семья Брюса Уиллиса — жена Эмма Хеминг-Уиллис, их общие дети — 10-летняя Мейбл и 8-летняя Эвелин, бывшая жена Деми Мур и их дети — 34-летняя Румер Уиллис, 31-летняя Скаут Уиллис и 29-летняя Таллула Уиллис — находятся рядом и поддерживают актера, чтобы помочь ему "жить как можно более полной жизнью, насколько это возможно".

Ранее Фокус писал, что жена Уиллиса откровенно рассказала, как переживает болезнь мужа. Сам Уиллис все время проводит с родными, лишь изредка выходя на прогулки с друзьями.