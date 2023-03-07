Шотландец придумал меню из 100 блюд для двух своих хомяков (видео)

Хомяки с удовольствием едят блины, лапшу и фрикадельки.

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22-летний шотландец Антон Аллан из города Пейсли, владелец сирийских хомяков: двухлетнего Зефира и Маршмеллоу, которому всего несколько месяцев, устроил домашним питомцам настоящую райскую жизнь и сделал их звездами соцсетей. В TikTok он то и дело публикует ролики с животными, демонстрируя их без преуывеличения богатый рацион. Аллан готовит хомякам более сотни блюд, включая чизкейк и пасту.

По словам Антона, он начал давать любимцам разные блюда, чтобы определить их вкусовые предпочтения.

"Первое, что попробовал мистер Зефир, – это арбуз, и он ему очень понравился. Вначале я просто пробовал давать ему разные фрукты и овощи, но потом решил, что хочу начать готовить ему еду на пробу. Я провел кучу исследований и следовал некоторым рецептам, которые нашел в Интернете. Но потом я решил, что хочу попробовать сделать для него свои собственные вещи", – признался повар.

Он начал экспериментировать с меню для Зефира, готовя как основные блюда, так и десерты. Туда входили спагетти с соусом, чизкейк для хомяков и яблочный пирог.

"С тех пор я приготовил для него кучу новых блюд, таких как карри, зефир, тыквенный пирог и многое другое. Мне так весело думать о новых вещах, которые он может попробовать, потому что он очень любит свою еду", – продолжил Антон.

Мужчина отметил, что нечасто готовит еду, которая бы не нравилась старшему хомяку. Что касается Маршмеллоу, то его рацион пока скромнее.:

"Мистер Маршмеллоу все еще новичок, поэтому он еще не слишком много пробовал, но он ел несколько блинов на день блинов, и они ему очень понравились".

Свои кулинарные эксперименты Антон демонстрирует в соцсетях. В TikTok количество его подписчиков – почти 600 тысяч, а в Instagram – 42 тыс.

В одном из последних клипов один из его пушистых приятелей наслаждается тарелкой спагетти и фрикадельками, безопасными для хомяков. В другом можно увидеть, как Зефир ест вишневый пирог.

Подписчики в равной степени ошеломлены и сбиты с толку пищевыми привычками хомяков. Многие даже не догадывались о том, что эти животные могут есть лапшу.

Судя по видео, у хомяков есть свой обеденный стол, посуда, лежанки и прочие вещи, которые делают их жизнь комфортной.

Ранее Фокус писал, что домашние хомяки – второй вид после норок, который может заражать людей COVID-19.