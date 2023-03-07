Шотландець вигадав меню зі 100 страв для двох своїх хом'яків (відео)

Хом'яки із задоволенням їдять млинці, локшину та фрикадельки.

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22-річний шотландець Антон Аллан із міста Пейслі, власник сирійських хом'яків — дворічного Зефіра та Маршмелоу, якому лише кілька місяців, — влаштував домашнім вихованцям справжнє райське життя й зробив їх зірками соцмереж. У TikTok він раз у раз публікує ролики з тваринами, демонструючи їх без перебільшення багатий раціон. Аллан готує хом'якам більше сотні страв, включаючи чизкейк і пасту.

За словами Антона, він почав давати улюбленцям різні страви, щоб визначити їхні смакові уподобання.

"Перше, що спробував містер Зефір, — це кавун, і він йому дуже сподобався. Спочатку я просто пробував давати йому різні фрукти й овочі, але потім вирішив, що хочу почати готувати йому їжу на пробу. Я провів купу досліджень і дотримувався деяких рецептів, які знайшов в інтернеті. Але потім я вирішив, що хочу спробувати зробити для нього власні речі", — зізнався кухар.

Він почав експериментувати з меню для Зефіра, готуючи як основні страви, так і десерти. Туди входили спагеті із соусом, чизкейк для хом'яків і яблучний пиріг.

"Із того часу я приготував для нього купу нових страв, таких як карі, зефір, гарбузовий пиріг і багато іншого. Мені так весело думати про нові речі, які він може спробувати, тому що він дуже любить свою їжу", — продовжив Антон.

Чоловік зазначив, що нечасто готує їжу, яка б не подобалася старшому хом'якові. Що стосується Маршмелоу, то його раціон поки скромніший.

"Містер Маршмелоу все ще новачок, тому він ще не дуже багато куштував, але він їв кілька млинців на день, і вони йому дуже сподобалися".

Свої кулінарні експерименти Антон демонструє в соцмережах. У TikTok кількість його підписників — майже 600 тисяч, а в Instagram — 42 тис.

В одному з останніх кліпів один із його пухнастих приятелів насолоджується тарілкою спагеті й фрикадельками, безпечними для хом'яків. В іншому можна побачити, як Зефір їсть вишневий пиріг.

Підписники однаково приголомшені та спантеличені харчовими звичками хом'яків. Багато хто навіть не здогадувався про те, що ці тварини можуть їсти локшину.

Судячи з відео, у хом'яків є свій обідній стіл, посуд, лежанки й інші речі, які роблять їхнє життя комфортним.

Раніше Фокус писав, що домашні хом'яки — другий вид після норок, який може заражати людей COVID-19.