56-летняя Дженнифер Лопес показала роскошную фигуру в рекламе нижнего белья

Джей Ло является амбассадором итальянского бренда и даже создала с ним совместную коллекцию.

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Американская актриса, певица и бизнесвумен Дженнифер Лопес опубликовала на своих страницах в соцсетях порцию ярких фото, где она позирует в роскошном белье Intimissimi. На снимках знаменитость позирует в кружевном розовом бюстгальтере и трусиках в тон, набросив сверху атласный халат такого же цвета.

На другом снимке на ней – голубой комплект нижнего белья, а еще в одном кадре она в оранжевом белье с кружевом и белой атласной пижаме.

Фото: Instagram/Jennifer Lopez Фото: Instagram/Jennifer Lopez Фото: Instagram/Jennifer Lopez

"#JLOxINTIMISSIMI уже почти здесь. Жду не дождусь, когда вы увидите, что у меня есть в магазине с INTIMISSIMI", – говорится в подписи к посту, рекламирующему коллаборацию певицы с известнейшим бельевым брендом, которые вместе создали коллекцию для сильных и уверенных в себе женщин.

Кроме невероятно красивого белья, Джей Ло в очередной раз продемонстрировала результаты многочасовых тренировок в зале в виде стройной и подтянутой фигуры и отсутствия лишних килограммов. Кроме того, лицо и кожа артистки сияют. Лопес активно продвигает собственную линию уходовой и декоративной косметики и часто показывает поклонницам, как пользоваться тем или иным продуктом.

Миссис Аффлек наслаждается семейной жизнью, и часто появляется с мужем на светских мероприятиях.

Ранее Фокус писал, что Дженнифер показала редкие фотографии своих детей Макса и Эмме в честь их 15-летия.