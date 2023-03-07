56-річна Дженніфер Лопес показала розкішну фігуру в рекламі спідньої білизни

Джей Ло є амбасадором італійського бренду та навіть створила з ним спільну колекцію.

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Американська актриса, співачка та бізнес-вумен Дженніфер Лопес опублікувала на своїх сторінках у соцмережах порцію яскравих фото, де вона позує в розкішній білизні Intimissimi. На знімках знаменитість позує у мереживному рожевому бюстгальтері та трусиках у тон, накинувши зверху атласний халат такого ж кольору.

На іншому знімку на ній – блакитний комплект спідньої білизни, а ще на одному кадрі вона в помаранчевій білизні з мереживом та білій атласній піжамі.

Фото: Instagram/Jennifer Lopez Фото: Instagram/Jennifer Lopez Фото: Instagram/Jennifer Lopez

"#JLOxINTIMISSIMI вже майже тут. Чекаю не дочекаюся, коли ви побачите, що у мене є в магазині з INTIMISSIMI", – йдеться у підписі до посту, що рекламує колаборацію співачки з найвідомішим брендом білизни, які разом створили колекцію для сильних і впевнених у собі жінок.

Окрім неймовірно красивої білизни, Джей Ло вкотре продемонструвала результати багатогодинних тренувань у залі у вигляді стрункої та підтягнутої фігури та відсутності зайвих кілограмів. Крім того, обличчя та шкіра артистки сяють. Лопес активно просуває власну лінію доглядової та декоративної косметики і часто показує шанувальницям, як користуватися тим чи іншим продуктом.

Місіс Аффлек насолоджується сімейним життям і часто з'являється з чоловіком на світських заходах.

Раніше Фокус писав, що Дженніфер показала рідкісні фотографії своїх дітей Макса та Емме на честь їхнього 15-річчя.