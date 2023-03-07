Джуд Лоу показал красавца-сына в новой рекламной кампании Brioni (фото, видео)

Отец и сын в третий раз снимаются для одного из самых известных брендов мужской одежды класса люкс.

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50-летний британский актер театра и кино Джуд Лоу вместе со своим 26-летним сыном Рафферти стал лицом новой коллекции весна-лето 2023 итальянского бренда мужской одежды Brioni.

В кадре отец и сын изображены в семейной обстановке, когда два поколения проводят время вместе, разговаривая, шутя, смотря телевизор, наслаждаясь природой. На них легкая и мягкая одежда: костюмы, брюки, футболки, которые позволяют телу дышать, двигаться непринужденно и не сковывают. И отец, и сын выглядят в ролике непринужденно, транслируя зрителям комфорт, уют и удобство.

За съемки рекламной кампании отвечала фотограф из Нидерландов Аннемариеке Ван Дриммелен. Фотосессия проходила в Лондоне, и ее целью было – показать личную, глубокую связь героев, рекламирующих новую коллекцию Brioni.

Лоу и Рафф уже не впервые работают с брендом. Впервые они дебютировали в качестве амбассадоров дома в рекламной кампании весны 2022 года. Тогда их снимал Крейг МакДин.

"Джуд Лоу – великий мастер своего дела, а Рафф – восходящий талант в той же вселенной. У них обоих есть сильный личный стиль и естественное соучастие. Эта аутентичность делает моделей Лоу идеальной парой, отражающей современное видение Brioni мужской одежды, в которой возрастные и индивидуальные различия стираются общей страстью к подлинному мастерству и элегантности. Все мы в Brioni рады работать вместе с Джудом и Раффом", – говорил в январе прошлого года главный исполнительный директор Brioni Мехди Бенабаджи.

Ранее Фокус писал, что Джуд Лоу стал отцом в седьмой раз.