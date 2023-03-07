Джуд Лоу показав красеня-сина у новій рекламній кампанії Brioni (фото, відео)

Батько та син утретє знімаються для одного з найвідоміших брендів чоловічого одягу класу люкс.

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50-річний британський актор театру та кіно Джуд Лоу разом зі своїм 26-річним сином Рафферті став обличчям нової колекції весна-літо 2023 року італійського бренду чоловічого одягу Brioni.

У кадрі батько і син зображені в сімейній обстановці, коли два покоління проводять час разом, розмовляючи, жартуючи, дивлячись телевізор, насолоджуючись природою. На них легкий і м'який одяг: костюми, штани, футболки, які дають змогу тілу дихати, рухатися невимушено і не сковують. І батько, і син мають невимушений вигляд у ролику, транслюючи глядачам комфорт, затишок та зручність.

За зйомки рекламної кампанії відповідала фотографиня із Нідерландів Аннемарієке Ван Дріммелен. Фотосесія проходила в Лондоні, і її метою було показати особистий, глибокий зв'язок героїв, що рекламують нову колекцію Brioni.

Лоу і Рафф вже не вперше працюють із брендом. Вперше вони дебютували як посоли будинку в рекламній кампанії весни 2022 року. Тоді їх знімав Крейг МакДін.

"Джуд Лоу — великий майстер своєї справи, а Рафф — висхідний талант у тому ж всесвіті. У них обох є сильний особистий стиль і природна співучасть. Ця автентичність робить моделей Лоу ідеальною парою, що відображає сучасне бачення Brioni чоловічого одягу, в якому вікові та індивідуальні відмінності стираються спільною пристрастю до справжньої майстерності та елегантності. Усі ми в Brioni раді працювати разом з Джудом і Раффом", — говорив у січні минулого року головний виконавчий директор Brioni Мехді Бенабаджі.

Раніше Фокус писав, що Джуд Лоу став батьком усьоме.