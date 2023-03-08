Самую красивую девочку в мире заметили на парижской Неделе моды

На мероприятии Тилан появилась вместе со своим бойфрендом, французским актером Беном Атталом.

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21-французская модель Тилан Блондо, которую в шесть лет называли самой красивой девочкой в мире за ее невероятную внешность, посетила ужин Miu Miu Paris Fashion Week вместе с бойфрендом, 25-летним актером Беном Атталом. Ее заметили папарацци, когда она уезжала с мероприятия, пишет Daily Mail.

Для ужина Тилан выбрала полностью черный ансамбль, состоящий из черного топа в рубчик и пальто до пола. Верх волос она собрала в хвостик, а ее макияж был практически незаметен и подчеркивал и без того идеальные черты лица.

На вечеринке в честь шоу присутствовали Тина Кунаки, Кайли Миноуг и Амелия Грей Хэмлин.

[ + – ] Тилан Блондо Фото: Getty

Ранее Тилан появилась на показе осенне-весенней коллекции Miu Miu, где также можно было увидеть Алексу Чанг, Джессику Альбу и супружескую пару Николу Пельтц и Бруклина Бекхэма.

Бренд Miu Miu описал свою последнюю коллекцию как "противоядие бессмысленной новизне". Она закрывала Неделю моды в Париже.

Тилан — дочь футболиста Патрика Блондо, и она прославилась в 2007 году в возрасте шести лет после того, как была названа "самой красивой девочкой в мире". Это признание, которого она добивалась дважды, так как 11 лет спустя Тилан снова завоевала желанный титул, заняв первое место в ежегодном списке наград TC Candler за 2018 год.

[ + – ] В шесть лет Тилан назвали "самой красивой девочкой в мире"

Тилан позировала для Жан-Поля Готье в возрасте четырех лет, а затем, в возрасте 10 лет, стала самой молодой моделью, когда-либо позировавшей для Vogue Paris. Она сотрудничала с такими брендами как Dolce and Gabbana, L'Oreal и Versace. В 2018 году она основала собственный бренд одежды Heaven May.

Ее бойфренд Бен – сын Ивана Атолла и Шарлотты Генсбур. Пара встречается с 2020 года.

В октябре 2021 года Тилан перенесла серьезную операцию. У девушки лопнула киста яичника, и хирургам пришлось срочно оперировать ее. Самое удивительное, что перед этим она проходила обследование, и несколько врачей сказали, что у нее все в порядке.

Ранее Фокус писал, что на Неделе моды в Париже были замечены Пенелопа Крус и сын Уилла Смита Джейден.