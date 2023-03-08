Найкрасивішу дівчинку в світі помітили на паризькому Тижні моди

На заході Тіла з'явилася разом зі своїм бойфрендом, французьким актором Беном Атталом.

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21-французька модель Тілан Блондо, яку у шість років називали найкрасивішою дівчинкою у світі за її неймовірну зовнішність, відвідала вечерю Miu Miu Paris Fashion Week разом із бойфрендом, 25-річним актором Беном Атталом. Її помітили папараці, коли вона виїжджала із заходу, пише Daily Mail.

Для вечері Тіла вибрала повністю чорний ансамбль, що складається з чорного топу в рубчик і пальто до підлоги. Верх волосся вона зібрала в хвостик, а її макіяж був практично непомітний і підкреслював ідеальні риси обличчя.

На вечірці на честь шоу були присутні Тіна Кунакі, Кайлі Міноуг та Амелія Грей Хемлін.

[ + – ] Тілан Блондо Фото: Getty

Раніше Тілан з'явилася на показі осінньо-весняної колекції Miu Miu, де також можна було побачити Алексу Чанг, Джесіку Альбу та подружню пару Ніколу Пельтц і Брукліна Бекхема.

Бренд Miu Miu описав свою останню колекцію як "протиотруту безглуздій новизні". Вона закривала Тиждень моди у Парижі.

Тілан — дочка футболіста Патріка Блондо, і вона прославилася у 2007 році у віці шести років після того, як її назвали "найкрасивішою дівчинкою у світі". Це визнання, якого вона досягала двічі, тому що через 11 років Тілан знову завоювала бажаний титул, посівши перше місце в щорічному списку нагород TC Candler за 2018 рік.

[ + – ] У шість років Тілан назвали "найкрасивішою дівчинкою у світі"

Тілан позувала для Жан-Поля Готьє у віці чотирьох років, а потім, у віці 10 років, стала наймолодшою моделлю, яка коли-небудь позувала для Vogue Paris. Вона співпрацювала з такими брендами як Dolce and Gabbana, L'Oreal та Versace. У 2018 році вона започаткувала власний бренд одягу Heaven May.

Її бойфренд Бен — син Івана Атолла та Шарлотти Генсбур. Пара зустрічається із 2020 року.

У жовтні 2021 року Тілан перенесла серйозну операцію. У дівчини лопнула кіста яєчника, і хірургам довелося терміново оперувати її. Найдивовижніше, що перед цим вона проходила обстеження, і кілька лікарів сказали, що в неї все гаразд.

Раніше Фокус писав, що на Тижні моди в Парижі були помічені Пенелопа Крус і син Вілла Сміта Джейден.