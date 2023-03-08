Джейми Ли Кертис рассказала, почему пропустит очень эксклюзивный ужин для оскаровских номинантов

Причина оказалась прозаичной – актриса пойдет спать.

Related video

Джейми Ли Кертис, которая была номинирована на "Оскар" за роль в фильме "Все, везде и сразу", рассказала, почему пропустит эксклюзивный ужин для оскаровских номинантов и покорила Сеть, пишет Buzz Feed.

64-летняя актриса призналась голливудскому репортеру на церемонии вручения наград Independent Spirit Awards, что пропустит важное мероприятие потому что пойдет спать.

"В четверг вечером состоится ужин номинантов на премию Оскар, который начинается в 19.30, и я отказалась приходить", — сказала она.

"Теперь вы можете спросить: "Джейми, ты номинирована на премию "Оскар", ты будешь в комнате только с номинантами на премию "Оскар", а ты отказалась, но почему?", — продолжила актриса и сразу пояснила причину.

"Потому что мама рано ложится спать", — пошутила актриса.

По ее словам ужин официально начнется в 19.30, но ужин подадут только в 21.00, а, по словам актрисы, "с ней не происходит ничего хорошего после девяти вечера".

Она отметила, что в этом проблема всех голливудских приемов, они слишком растягиваются во времени и еду подают слишком поздно, забывая, что многие из гостей уже немолоды и рано ложатся спать.

Она даже предложила музыкантам устраивать концерты пораньше.

"Я бы хотела пойти послушать Coldplay. Мне бы это понравилось. Проблема в том, что они начнут только в девять вечера и то, после разогрева. А я хочу услышать Coldplay в 13.00", — пошутила актриса.

Ранее о своей любви ко сну рассказывала актриса Дженнифер Энистон. Она призналась, что в юности часто пренебрегала сном, но потом поняла, что это вредит ее здоровью.