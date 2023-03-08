Джеймі Лі Кертіс розповіла, чому пропустить дуже ексклюзивну вечерю для оскарівських номінантів

Причина виявилася прозаїчною — акторка піде спати.

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Джеймі Лі Кертіс, яка була номінована на "Оскар" за роль у фільмі "Все, завжди і водночас", розповіла, чому пропустить ексклюзивну вечерю для оскарівських номінантів і підкорила мережу, пише Buzz Feed.

64-річна акторка зізналася голлівудському репортеру на церемонії вручення нагород Independent Spirit Awards, що пропустить важливий захід, бо піде спати.

"У четвер увечері відбудеться вечеря номінантів на премію Оскар, яка починається о 19:30, і я відмовилася приходити", — сказала вона.

"Тепер ви можете запитати: "Джеймі, ти номінована на премію "Оскар", ти будеш у кімнаті тільки з номінантами на премію "Оскар", а ти відмовилася, але чому?" — продовжила акторку й одразу пояснила причину.

"Бо мама рано лягає спати", — пожартувала акторка.

За її словами вечеря офіційно розпочнеться о 19:30, але вечерю подадуть лише о 21:00, а за словами акторки, "з нею не відбувається нічого хорошого після дев'ятої вечора".

Вона зазначила, що в цьому проблема всіх голлівудських прийомів, вони надто розтягуються в часі і їжу подають надто пізно, забуваючи, що багато гостей вже немолоді й рано лягають спати.

Вона навіть запропонувала музикантам влаштовувати концерти раніше.

"Я б хотіла піти послухати Coldplay. Мені б це сподобалося. Проблема в тому, що вони почнуть тільки о дев'ятій вечора і після розігріву. А я хочу почути Coldplay о 13:00", — пожартувала акторка.

Раніше про свою любов до сну розповідала акторка Дженніфер Еністон. Вона зізналася, що в юності часто зневажала сном, але потім зрозуміла, що це шкодить її здоров'ю.