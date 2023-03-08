Король Карл столкнулся с толпой протестующих конспирологов во время недавней поездки

Король и королева-консорт Камилла недавно посетили Колчестер, где их встретили протестующие с плакатами "Не мой король".

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Король Карл еще не был коронован, однако исправно исполняет свои обязанности. Недавно он посетил британский Колчестер, который официально получил статус города. Однако там его и королеву-консорта Камиллу встречала целая толпа протестующих. Об этом пишет Daily Mail.

Возглавлял их сторонник теорий заговора Пирс Корбин, а протестующие размахивали плакатами с лозунгом: "Не мой король".

Протест является последним, организованным антимонархической группой под названием "Республика", которая пообещала провести серию митингов в преддверии и во время коронации.

[ + – ] Конспирологи пообещали протестовать даже в день коронации

В прошлом месяце, когда король Карл посещал другой населенный пункт с официальным визитом, там тоже собралось около двадцати протестующих.

"Мы считаем, что британской публике следует задать вопрос: вы хотите Карла или выбор? Ситуация начинает поворачиваться против монархии, и нам нужны серьезные дебаты о ее будущем", — считают члены "Республики".

Также они считают, что король Карл зря занимается экологией и защитой окружающей среды. Они назвали это "чепухой" и заявили, что король должен придерживаться Великой хартии вольностей.

[ + – ] Королева-консорт Камилла была очень элегантна в белом пальто

Это политико-правовой документ, составленный в июне 1215 года на основе требований английской знати к королю Иоанну Безземельному и защищавший ряд юридических прав и привилегий свободного населения средневековой Англии. Хартия вольностей состоит из 63 статей, которые регулируют налогообложение, феодальные повинности, судоустройства и судопроизводства, прав английской церкви, городов и купцов, наследственного права и опеки.

После Хартия стала символом политической свободы, став знаменем борьбы англичан против королевского деспотизма.

Впрочем, протестующих было не слишком много, а поклонников короля Карла и королевы-консорта собралось куда больше.

К слову, Камилла выглядела элегантно и стильно в кремовом шелковом платье от Фионы Клэр, пальто в тон и своей любимой шляпе с меховой оторочкой.

[ + – ] Королева-консорт Камилла и король Карл в Колчестере Фото: Getty Images

Король и королева консорт встретились с местными знаменитостями, выпили чай с волонтерами и пообщались со школьниками.

Напомним, ранее короля Карла и королеву-консорта забросали яйцами во время визита в Йорк. Впрочем, это не первый случай, когда нападали на членов королевской семьи. Когда тогда еще принц Чарльз посещал Латвию, его ударила цветком школьница.