Король Карл зіткнувся з натовпом протестувальників під час нещодавньої поїздки

Король та королева-консорт Камілла нещодавно відвідали Колчестер, де їх зустріли протестувальники з плакатами "Не мій король".

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Король Карл ще не був коронований, проте справді виконує свої обов'язки. Нещодавно він відвідав британський Колчестер, який офіційно набув статусу міста. Однак там його та королеву-консорту Каміллу зустрічав цілий натовп протестувальників. Про це пише Daily Mail.

Очолював їх прихильник теорій змови Пірс Корбін, а протестувальники розмахували плакатами з гаслом: "Не мій король".

Протест є останнім, організованим антимонархічною групою під назвою "Республіка", яка пообіцяла провести серію мітингів напередодні та під час коронації.

[ + – ] Конспірологи пообіцяли протестувати навіть у день коронації

Минулого місяця, коли король Карл відвідував інший населений пункт із офіційним візитом, там також зібралося близько двадцяти протестувальників.

"Ми вважаємо, що британській публіці варто поставити запитання: ви хочете Карла чи вибір? Ситуація починає повертатися проти монархії, і нам потрібні серйозні дебати про її майбутнє", — вважають члени "Республіки".

Також вони вважають, що король Карл даремно займається екологією та захистом навколишнього середовища. Вони назвали це "нісенітницею" і заявили, що король повинен дотримуватися Великої хартії вольностей.

[ + – ] Королева-консорт Камілла була дуже елегантна у білому пальті.

Це політико-правовий документ, складений у червні 1215 року на основі вимог англійської знаті до короля Івана Безземельного і захищав низку юридичних прав та привілеїв вільного населення середньовічної Англії. Хартія вольностей складається з 63 статей, що регулюють оподаткування, феодальні повинності, судоустрій та судочинство, права англійської церкви, міст і купців, спадкового права та опіки.

Пізніше Хартія стала символом політичної свободи, ставши прапором боротьби англійців проти королівського деспотизму.

Втім, протестувальників було не надто багато, а шанувальників короля Карла та королеви-консорту зібралося значно більше.

До речі, Камілла виглядала елегантно і стильно в кремовій шовковій сукні від Фіони Клер, пальті в тон і своєму улюбленому капелюсі з хутряним оздобленням.

[ + – ] Королева-консорт Камілла та король Карл у Колчестері Фото: Getty Images

Король та королева консорт зустрілися з місцевими знаменитостями, випили чай із волонтерами та поспілкувалися зі школярами.

Нагадаємо, раніше короля Карла та королеву-консорту закидали яйцями під час візиту до Йорку. Втім, це не перший випадок, коли нападали на членів королівської родини. Коли принц Чарльз відвідував Латвію, його вдарила квіткою школярка.