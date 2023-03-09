Семейство Кардашьян-Дженнер могут не пригласить Met Gala-2023

По словам источников, основатель Met Gala Анна Винтур уже составила список приглашенных на главное модное мероприятие года.

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Бал Института костюма музея Метрополитен, больше известный обывателям как Met Gala, в этом году состоится 1 мая, а его тема звучит: "Карл Лагерфельд: линия красоты". Одно из самых престижных мероприятий в 2023 году в мире моды может пройти без присутствия в числе гостей представителей самого известного семейства в мировом шоу-бизнесе Кардашьян-Дженнер, сообщает Page Six.

Анна Винтур, главный идейный вдохновитель Met Gala и главный редактор Vogue, уже составила список гостей, и никого из Кардашьян и Дженнер в нем нет, говорят источники. Однако другие инсайдеры опровергают эту информацию и уверяют, что она не соответствует действительности.

Ким Кардашьян пришла в прошлом году на бал в платье Мэрилин Монро Фото: Instagram/Kim Kardashian West

В прошлом году вся знаменитая семья присутствовала на балу, а Ким даже оскандалилась с платьем Мэрилин Монро, ради которого та похудела, но все же повредила легендарную вещь. Она первая из всех родственников посетила Met Gala еще в 2013 году с тогдашним мужем Канье Уэстом, будучи беременной первенцем. С тех пор знаменитость ежегодно приглашалась на бал, блистая в нарядах от таких брендов как Givenchy, Lanvin, Roberto Cavalli, Balmain, Vivienne Westwood, Versace и Balenciaga. ее наряды становились отдельным инфоповодом для СМИ.

Правда, ходили слухи, что Анна Винтур не в восторге от присутствия телесемейства, хотя причина этого никогда не озвучивалась.

Ранее Фокус писал, что Ким Кардашьян получила миллион долларов за выступление на конференции iConnections Global Alts в рамках Hedge Fund Week в Майами. Среди спикеров конференции были также предприниматель Марк Кьюбан, генеральный директор Galaxy Investment Partners Майкл Новограц и другие бизнесмены.