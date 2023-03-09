Сімейство Кардаш'ян-Дженнер можуть не запросити на Met Gala-2023

За словами джерел, засновниця Met Gala Анна Вінтур уже склала список запрошених на головний модний захід року.

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Бал Інституту костюму музею Метрополітен, найбільш відомий обивателям як Met Gala, цьогоріч відбудеться 1 травня, а його тема звучить: "Карл Лагерфельд: лінія краси". Один із найпрестижніших заходів у 2023 році у світі моди може пройти без присутності серед гостей представників найвідомішого сімейства у світовому шоу-бізнесі Кардаш'ян-Дженнер, повідомляє Page Six.

Анна Вінтур, головна ідейна натхненниця Met Gala та головна редакторка Vogue, вже склала список гостей, і нікого з Кардаш'ян і Дженнер у ньому немає, кажуть джерела. Однак інші інсайдери спростовують цю інформацію та запевняють, що вона не відповідає дійсності.

Кім Кардаш'ян прийшла торік на бал у сукні Мерілін Монро Фото: Instagram/Kim Kardashian West

Минулого року вся знаменита сім'я була присутня на балу, а Кім навіть оскандалилася із сукнею Мерилін Монро, заради якої та схудла, але все ж таки порвала легендарну річ. Вона перша з усіх родичів відвідала Met Gala ще у 2013 році з тодішнім чоловіком Каньє Вестом, будучи вагітною первістком. З того часу знаменитість щороку запрошувалася на бал, виблискуючи в нарядах від таких брендів як Givenchy, Lanvin, Roberto Cavalli, Balmain, Vivienne Westwood, Versace та Balenciaga. Її вбрання ставали окремим інфоприводом для ЗМІ.

Щоправда, ширились чутки, що Анна Вінтур не в захваті від присутності телеродини, хоча причину цього ніколи не звучала.

Раніше Фокус писав, що Кім Кардаш'ян отримала мільйон доларів за виступ на конференції iConnections Global Alts у рамках Hedge Fund Week у Маямі. Серед речників конференції були також підприємець Марк Кубан, генеральний директор Galaxy Investment Partners Майкл Новограц та інші бізнесмени.