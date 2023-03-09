Кейт Хадсон приняла ледяную ванну в слитном купальнике (видео)

Кейт Хадсон надела слитный купальник с глубоким вырезом, чтобы насладиться ледяной ванной с подругой.

Related video

43-летняя американская актриса Кейт Хадсон вместе со своей подругой Энджи Флетчер опубликовала вдохновляющее видео в своем Instagram-аккаунте в Международный женский день.

В клипе Кейт одета в черный слитный купальник с глубоким вырезом на спине, а также в черных носках. Она и Энджи погружаются в ледяную воду в ванне, прежде чем медленно выбраться. Кейт не могла сдержать улыбку, когда пыталась выдержать холодную температуру воды вместе со своей лучшей подругой.

На фоне замедленного видео она написала: "Как вы любите. Как вы воспитываете. Как вы смеетесь. Как вы держите пространство. Как вы вдохновляете. Как вы ныряете вместе! Проводит нас через все это. Поздравляю с Международным женским днем всех женщин в моей жизни, которые вдохновляют меня каждый день!"

Напомним, недавно Кейт Хадсон в эпизоде подкаста "Table for Two" рассказала, что хочет свадьбу со своим возлюбленным, однако масштабного планирования пока что нет.

Кейт и Дэнни впервые начали встречаться еще в 2017 году. У них есть общая дочь — четырехлетняя Рани. Хадсон объявила, что пара была помолвлена еще в сентябре 2021 года.

Также Фокус писал, что Кейт Хадсон посетила премьеру фильма в золотистом платье с мокрым эффектом.