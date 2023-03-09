Кейт Гадсон прийняла крижану ванну в суцільному купальнику (відео)

Кейт Гадсон одягла суцільний купальник із глибоким вирізом, щоб насолодитися крижаною ванною з подругою.

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43-річна американська акторка Кейт Гадсон разом зі своєю подругою Енджі Флетчер опублікувала надихаюче відео у своєму Instagram-акаунті у Міжнародний жіночий день.

У кліпі Кейт одягнена у чорний злитий купальник із глибоким вирізом на спині, а також у чорних шкарпетках. Вона та Енджі занурюються у крижану воду у ванні, перш ніж повільно вибратися. Кейт не могла стримати посмішки, коли намагалася витримати холодну температуру води разом зі своєю найкращою подругою.

На тлі уповільненого відео вона написала: "Як ви любите. Як ви виховуєте. Як ви смієтеся. Як ви тримаєте простір. Як ви надихаєте. Як ви пірнаєте разом! Проводить нас через все це. Вітаю з Міжнародним жіночим днем усіх жінок у моєму житті, які надихають мене щодня!"

Нагадаємо, нещодавно Кейт Гадсон в епізоді подкасту "Table for Two" розповіла, що хоче весілля зі своїм коханим, проте масштабного планування поки що немає.

Кейт і Денні вперше почали зустрічатися ще у 2017 році. Вони мають спільну дочку — чотирирічну Рані. Гадсон оголосила, що пара була заручена ще у вересні 2021 року.

Також Фокус писав, що Кейт Гадсон відвідала прем'єру фільму у золотистій сукні з мокрим ефектом.