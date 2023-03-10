"Это эффект домино": Кортни Кокс призналась, что увлеклась инъекциями "красоты"

Знаменитая актриса поделилась, что сожалеет о большом количестве уколов "красоты".

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В новом выпуске подкаста "Gloss Angeles" 58-летняя актриса Кортни Кокс рассказала ведущим Кирби Джонсон и Саре Тан Кристенсен о своем чрезмерном использовании антивозрастных инъекций, назвав это своим самым большим сожалением о красоте. Об этом пишет PageSix.

"Это эффект домино, — сказала Кокс. Ты не понимаешь, что выглядишь немного не так, поэтому продолжаешь делать больше, потому что выглядишь нормально для себя. Ты смотришь в зеркало и говоришь: "О, это выглядит хорошо". Ты не понимаешь, как это выглядит со стороны".

После "слишком большого количества филлеров" звезда "Друзей" сказала, что ей "[пришлось] их удалить".

"Слава богу, их можно удалить, — продолжила она. Я многое напутала, и теперь, к счастью, я смогла исправить большую часть этого".

Более того, Кокс сказала, что с тех пор ее общий подход к старению изменился.

"Думать, что я становлюсь старше, когда я была действительно молода, это просто облом, пустая трата времени", — заключила она.

Кортни Кокс, 1992 Фото: Getty Images Кортни Кокс сейчас Фото: Getty Images

Это не первый раз, когда Кокс говорит о том, что она растворила филлеры, а также сожалеет о проделанной работе.

В феврале 2022 года Кокс сказала журналу Sunday Times Style: Я не понимала, что, о, дерьмо, я на самом деле выгляжу очень странно с инъекциями и делаю со своим лицом то, что никогда бы не сделала сейчас".

Напомним, недавно Кортни Кокс рассказала, как отец просил ее завершить карьеру в Голливуде.

Также Фокус писал, что Кортни Кокс вышла в свет с 18-летней дочерью.