"Це ефект доміно": Кортні Кокс зізналася, що захопилася ін'єкціями "краси"

Знаменита актриса поділилася, що шкодує про велику кількість уколів "краси".

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У новому випуску подкасту "Gloss Angeles" 58-річна актриса Кортні Кокс розповіла ведучим Кірбі Джонсон та Сарі Тан Крістенсен про своє надмірне використання антивікових ін'єкцій, назвавши це своїм найбільшим жалем про красу. Про це пише PageSix.

"Це ефект доміно, — сказала Кокс. Ти не розумієш, що виглядаєш трохи не так, тому продовжуєш робити більше, тому що виглядаєш нормально для себе. Ти дивишся у дзеркало і кажеш: "О, це виглядає добре". Ти не розумієш, як це виглядає збоку".

Після "надто великої кількості філерів зірка "Друзів" сказала, що їй "довелося їх видалити".

"Слава богу, їх можна видалити, — продовжила вона. Я багато наплутала, і тепер, на щастя, я змогла виправити більшу частину цього".

Понад тим, Кокс сказала, що з того часу її загальний підхід до старіння змінився.

"Думати, що я стаю старшою, коли я була справді молода, це просто облом, марна трата часу", — сказала вона.

Кортні Кокс, 1992 Фото: Getty Images Кортні Кокс зараз Фото: Getty Images

Це не вперше, коли Кокс говорить про те, що вона розчинила філери, а також шкодує про виконану роботу.

У лютому 2022 року Кокс сказала журналу Sunday Times Style: Я не розуміла, що, о, лайно, я насправді виглядаю дуже дивно з ін'єкціями і роблю зі своїм обличчям те, що ніколи б не зробила зараз».

Нагадаємо, нещодавно Кортні Кокс розповіла, як батько просив її завершити кар'єру у Голлівуді.

Також Фокус писав, що Кортні Кокс побачила світ з 18-річною дочкою.