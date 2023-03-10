Как похудеть за одну неделю весной 2023. Простые советы для быстрой потери веса

Ставьте реалистичные цели в фитнесе и достигайте их, по одному маленькому изменению за раз.

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Хотите знать, как похудеть за неделю? Эта задача может показаться невыполнимой для многих. Тем не менее, вы, безусловно, можете сделать это возможным при правильном образе жизни и пищевых привычках. Да, этот быстрый процесс похудения неидеален, но он может дать вам быстрый старт на вашем пути к похудению. По материалам stylecraze.com.

Помните, что этот метод быстрого похудения может помочь вам сократить вес воды, но не жира. Здесь мы перечислили несколько простых советов, которые помогут сбросить несколько фунтов так быстро, как за неделю.

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Как похудеть за одну неделю

Соблюдение нескольких правил здорового образа жизни поможет вам легко похудеть за неделю в домашних условиях.

Измените свои привычки образа жизни

Наши привычки во многом определяют качество нашей жизни и здоровья. Примите хорошие и отбросьте плохие, и вы увидите, как открываете двери к здоровому образу жизни.

Установите реалистичную цель

Да, цели необходимы, чтобы мотивировать себя на похудение. Но ставя цели, вы должны быть реалистами. Нереалистичные цели могут быть только сдерживающими факторами в вашем стремлении похудеть.

Установить время

Превратите себя в медленного едока. Цените пищу, которую вы едите. Установите таймер на 20 минут и убедитесь, что вы тратите каждую минуту на то, чтобы смаковать блюдо перед вами. Внимательное питание и хорошее пережевывание пищи могут помочь в похудении. Переедание может привести только к перееданию, так как ваш желудок не успевает сообщить мозгу, что он полон и сыт.

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Уменьшите порции

Всегда важно проверять, что у вас на тарелке — качество и количество. Контроль порций — это не только хорошая практика для похудения, но и снижение чрезмерного потребления энергии. Разрежьте порции пополам и убедитесь, что вы выбираете меньшие порции.

Исследование, проведенное в Университете штата Пенсильвания, показывает связь между большими порциями и ожирением. В нем также говорится, что для контроля веса вы можете есть большие порции низкокалорийных продуктов.

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Не ешьте перед телевизором

Совмещение времени просмотра телевизора с обеденным временем может привести к бездумному приему пищи. Вы склонны сосредотачиваться на том, что происходит на экране телевизора, и перестаете осознавать, что происходит у вас во рту и желудке. В конечном итоге вы переедаете.

Исследование, опубликованное в Американском журнале клинического питания, показало, что просмотр телевизора и перекусы могут негативно сказаться на состоянии здоровья и увеличить потребление энергии. Ешьте за обеденным столом и концентрируйтесь на том, что вы едите.

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Ешьте осторожно

Вы должны начать есть до того, как почувствуете себя слишком голодным, и остановиться до того, как насытитесь. Это потому, что когда мы голодаем, мы склонны есть больше, чем на самом деле должны. Вот почему люди, которые морят себя голодом, чтобы похудеть, в конечном итоге только набирают больше. Не забывайте есть медленно, а не тогда, когда вы голодны. Кроме того, не забывайте заканчивать трапезу непосредственно перед тем, как вы насытитесь.

Хорошо спите

Ваш режим сна во многом зависит от вашего веса. Недостаток сна может в конечном итоге привести к увеличению веса.

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Исследование показало, что люди, которые спали менее 5,5 часов, как правило, потребляли больше богатых углеводами закусок, чем люди, которые спали 7 часов. Практикуйте упражнения на глубокое дыхание и хорошо высыпайтесь, чтобы регулировать уровень гормона голода и сытости.

Следуйте правилу 80/20

Этому правилу очень интересно следовать, чтобы похудеть. Это правило позволяет вам есть питательную пищу 80% времени, оставляя 20% времени на любимую еду. Таким образом, вы сможете меньше переедать и контролировать себя, когда вам захочется перекусить.

Сохраняйте позитивный настрой

Сохраняйте позитивный настрой и всегда говорите себе, что вы здоровы и активны. Большинство не понимает, но то, что вы делаете с собой, может иметь драматические последствия для вашего разума и, в конечном счете, для вашей жизни. Уменьшите стресс и научитесь не воспринимать все слишком серьезно.

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Измените свои пищевые привычки

Как говорится в народной поговорке, вы то, что вы едите. Ты тоже то, что ты не ешь! То, что вы продолжаете потреблять, играет наиболее важную роль в поддержании вашей физической формы и здоровья, а также помогает вам похудеть за неделю.

Ешьте много фруктов и овощей

Фрукты и овощи играют жизненно важную роль в управлении весом и здоровьем. Они низкокалорийны и содержат воду и клетчатку (8). Обилие воды и клетчатки может заставить вас чувствовать себя сытым, тем самым препятствуя перееданию или употреблению нездоровой пищи.

В американском исследовании было установлено, что существует связь между потреблением фруктов и овощей и увеличением веса и потерей жира.

Регулярно ешьте первые блюда

Суп в начале еды может обуздать аппетит, и в итоге вы съедите меньше. Кроме того, супы могут быть очень питательными, но низкокалорийными — именно то, что нужно каждому человеку, который хочет похудеть.

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В исследовании, проведенном в Университете штата Пенсильвания, было обнаружено, что употребление низкокалорийного супа денсей может помочь снизить потребление калорий и ускорить потерю веса.

В идеале вы можете выбрать супы на овощной основе, супы из куриного или говяжьего бульона и томатные супы без сливок — они наполнят вас меньшим количеством калорий . Убедитесь, что вы готовите супы без использования загустителей или жиров.

Потребляйте цельнозерновые продукты

Цельнозерновые продукты — один из самых полезных продуктов, которые вы найдете на своей кухне. Эти зерна медленно перевариваются, поэтому вы надолго чувствуете себя сытым. Употребление в пищу цельнозерновых продуктов снижает массу тела и висцеральный жир, что важно для улучшения резистентности к инсулину.

Исключите потребление сахара

Сахар может быть хуже, чем жир, когда речь идет о вредном воздействии на здоровье. Напитки с сахаром и газированные безалкогольные напитки являются основными причинами увеличения веса.

В исследовании, проведенном Гарвардской школой общественного здравоохранения, было установлено, что употребление напитков, подслащенных сахаром, может вызвать увеличение веса у женщин.

Избегайте бекона и жареного мяса вообще

Бекон содержит много жира — 68% от общего количества калорий, которые вы получаете от бекона, на самом деле приходится на жир, и примерно половина из них приходится на насыщенные жиры.

Согласно канадскому исследованию, диета, богатая насыщенными жирами, может способствовать развитию ожирения. Это может иметь серьезные последствия, и лучший способ их избежать — отказаться от бекона. Вместо этого вы можете заменить его овощами или яйцами.

Пейте зеленый чай

Эксперты в области здравоохранения во всем мире ручаются за зеленый чай не просто так — он удивительно полезен. Известно, что зеленый чай повышает механизм сжигания калорий в нашем организме.

Согласно исследованию, зеленый чай может помочь вам похудеть (возможно, вам придется выпивать около семи чашек кофе без кофеина в день). Зеленый чай содержит множество антиоксидантов, наиболее мощными из которых являются катехины, которые, как было установлено, ускоряют обмен веществ и уменьшают жировые отложения.

Ешьте здоровые закуски

Выбрать здоровую закуску сложно, когда вы пытаетесь похудеть. Согласно многочисленным исследованиям, закуски с высоким содержанием белка и клетчатки полезны для обуздания чувства голода, придания сытости и способствуют снижению веса (20).

Фрукты, батончики мюсли или пачка простого попкорна, овсянка, фрукты с йогуртом — для этой цели может подойти что угодно подобное. Они содержат меньше калорий и намного лучше, чем высококалорийные закуски.

Скажи нет всему хрустящему, сливочному и сырному

Категорически против соусов, жареной пищи и высококалорийных блюд. Вы можете отказаться от сыра во время бутербродов. Не добавляйте майонез или масло, пока готовите что-то дома. Лимон и перец — отличное сочетание для цедры. Откажитесь от крем-супов и отдавайте предпочтение бульонам. Сливочные и сырные продукты, возможно, являются одним из лучших источников насыщенных жиров и, следовательно, несут в себе рецепт саморазрушения. Они повышают уровень плохого холестерина и делают вас уязвимыми к увеличению веса и сердечным заболеваниям.

Потребляйте полезные жиры

Потребление хороших жиров помогает питать клетки и поддерживает работу организма на оптимальном уровне. Источниками хороших жиров являются продукты, богатые омега-3 жирными кислотами, авокадо, грецкие орехи, смесь семян и т. д. Установлено, что они помогают похудеть, повышая чувство сытости и сдерживая приступы голода.

Принимайте витамин С

Было бы неразумно считать витамин С одним из идеальных питательных веществ для похудения. Фрукты, богатые витамином С, такие как апельсины, виноград, киви и т. д., поддерживают ваше здоровье и не дают вам переедать. Они заставляют вас чувствовать себя сытым, не добавляя слишком много калорий.

Витамин С помогает сжигать больше жира и обратно пропорционален массе тела. Следовательно, потребление продуктов, богатых витамином С, может помочь в потере веса.

Упражнения по утрам

Утренние упражнения помогают контролировать аппетит и предотвращают избыточное потребление калорий и более эффективны для похудения по сравнению с вечерними упражнениями. Это также улучшает качество ночного сна. Это, в конечном итоге, также может способствовать снижению веса.

Ранее Фокус писал о том, как быстро похудеть без упражнений.