Як схуднути за один тиждень навесні 2023 року. Прості поради для швидкої втрати ваги

Ставте реалістичні цілі у фітнесі й досягайте їх по одній маленькій зміні за раз.

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Хочете знати, як схуднути за тиждень? Це завдання може здатися нездійсненним для багатьох. Тим не менш, ви, безумовно, можете зробити це можливим в разі правильного способу життя й харчових звичок. Цей швидкий процес схуднення не є ідеальним, але він може дати вам швидкий старт на вашому шляху до схуднення. За матеріалами stylecraze.com.

Пам'ятайте, що цей спосіб швидкого схуднення може допомогти вам скоротити вагу води, але не жиру. Тут ми перерахували кілька простих порад, які допоможуть скинути кілька фунтів настільки швидко — за тиждень.

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Як схуднути за один тиждень

Дотримання кількох правил здорового способу життя допоможе вам схуднути за тиждень в домашніх умовах.

Змініть свої звички способу життя

Наші звички багато в чому визначають якість нашого життя й здоров'я. Прийміть хороші та відкиньте погані, і ви побачите, як відчиняєте двері до здорового способу життя.

Встановіть реалістичну мету

Так, цілі необхідні, щоб мотивувати себе на схуднення. Але, ставлячи цілі, ви маєте бути реалістами. Нереалістичні цілі можуть бути лише стримувальними факторами у вашому прагненні схуднути.

Встановити час

Перетворіть себе на повільного їдця. Цінуйте їжу, яку ви їсте. Встановіть таймер на 20 хвилин і переконайтеся, що ви витрачаєте кожну хвилину на смакування страви перед вами. Уважне харчування та гарне пережовування їжі можуть допомогти у схудненні. Переїдання може призвести тільки до переїдання, тому що ваш шлунок не встигає повідомити мозок, що він сповнений і ситий.

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Зменшіть порції

Завжди важливо перевіряти, що у вас на тарілці якість і кількість. Контроль порцій — це хороша практика для схуднення, а й зниження надмірного споживання енергії. Розріжте порції навпіл і переконайтеся, що ви вибираєте менші порції.

Дослідження, проведене в Університеті штату Пенсільванія, показує зв'язок між великими порціями та ожирінням. У ньому також говориться, що для контролю ваги ви можете їсти великі порції низькокалорійних продуктів.

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Не їжте перед телевізором

Поєднання часу перегляду телевізора з обіднім часом може призвести до бездумного прийому їжі. Ви схильні зосереджуватися на тому, що відбувається на екрані телевізора, і перестаєте усвідомлювати, що відбувається у вас у роті та шлунку. Зрештою ви переїдаєте.

Дослідження, опубліковане в Американському журналі клінічного харчування, показало, що перегляд телевізора та перекушування можуть негативно позначитися на стані здоров'я та збільшити споживання енергії. Їжте за обіднім столом та концентруйтеся на тому, що ви їсте.

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Їжте обережно

Ви повинні почати їсти до того, як відчуєте себе занадто голодним, і зупинитися до того, як насититесь. Це тому, що коли ми голодуємо, ми схильні їсти більше, ніж насправді маємо. Ось чому люди, які морять себе голодом, щоб схуднути, зрештою лише набирають більше. Не забувайте їсти повільно, а не тоді, коли ви голодні. Крім того, не забувайте закінчувати трапезу безпосередньо перед тим, як ви насититесь.

Добре спіть

Ваш режим сну багато в чому залежить від вашої ваги. Нестача сну може зрештою призвести до збільшення ваги.

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Дослідження показало, що люди, які спали менше 5,5 годин, як правило, споживали більше багатих на вуглеводи закусок, ніж люди, які спали 7 годин. Практикуйте вправи на глибоке дихання та добре висипайтеся, щоб регулювати рівень гормону голоду та ситості.

Дотримуйтесь правила 80/20

Цьому правилу дуже цікаво слідувати, щоб схуднути. Це правило дозволяє вам їсти поживну їжу 80% часу, залишаючи 20% часу на улюблену їжу. Таким чином, ви зможете менше переїдати та контролювати себе, коли вам захочеться перекусити.

Зберігайте позитивний настрій

Зберігайте позитивний настрій і завжди кажіть собі, що ви здорові та активні. Більшість не розуміє, але те, що ви робите з собою, може мати драматичні наслідки для вашого розуму і, зрештою, для вашого життя. Зменшіть стрес і навчитеся не сприймати все дуже серйозно.

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Змініть свої харчові звички

Як говориться в народній приказці, ви те, що ви їсте. Ти теж те, що ти не їж! Те, що ви продовжуєте споживати, відіграє найважливішу роль у підтримці вашої фізичної форми та здоров'я, а також допомагає вам схуднути за тиждень.

Їжте багато фруктів та овочів

Фрукти та овочі відіграють життєво важливу роль в управлінні вагою та здоров'ям. Вони низькокалорійні та містять воду та клітковину (8). Велика кількість води і клітковини може змусити вас почуватися ситим, тим самим перешкоджаючи переїданню або вживанню нездорової їжі.

В американському дослідженні було встановлено, що існує зв'язок між споживанням фруктів та овочів та збільшенням ваги та втратою жиру.

Регулярно їжте перші страви

Суп на початку їжі може приборкати апетит, і в результаті ви з'їсте менше. Крім того, супи можуть бути дуже поживними, але низькокалорійними — саме те, що потрібно кожній людині, яка хоче схуднути.

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У дослідженні, проведеному в Університеті штату Пенсільванія, було виявлено, що вживання низькокалорійного супу денсей допоможе знизити споживання калорій і прискорити втрату ваги.

В ідеалі ви можете вибрати супи на овочевій основі, супи з курячого або яловичого бульйону та томатні супи без вершків — вони наповнять вас меншою кількістю калорій. Переконайтеся, що ви готуєте супи без використання загусників або жирів.

Використовуйте цільнозернові продукти

Цільнозернові продукти — один із найкорисніших продуктів, які ви знайдете на своїй кухні. Ці зерна повільно перетравлюються, тому ви надовго почуваєтеся ситим. Вживання цільнозернових продуктів знижує масу тіла і вісцеральний жир, що важливо для поліпшення резистентності до інсуліну.

Виключіть споживання цукру

Цукор може бути гіршим, ніж жир, коли йдеться про шкідливий вплив на здоров'я. Напої з цукром та газовані безалкогольні напої є основними причинами збільшення ваги.

У дослідженні, проведеному Гарвардською школою охорони здоров'я, було встановлено, що вживання напоїв, підсолоджених цукром, може спричинити збільшення ваги у жінок.

Уникайте бекону та смаженого м'яса взагалі

Бекон містить багато жиру — 68% від загальної кількості калорій, які ви отримуєте від бекону, насправді посідає жир, і приблизно половина з них припадає на насичені жири.

Згідно з канадським дослідженням, дієта, багата на насичені жири, може сприяти розвитку ожиріння. Це може мати серйозні наслідки, і найкращий спосіб їх уникнути – відмовитись від бекону. Натомість ви можете замінити його овочами або яйцями.

Пийте зелений чай

Експерти в галузі охорони здоров'я в усьому світі ручаються за зелений чай не просто так — він напрочуд корисний. Відомо, що зелений чай підвищує механізм спалювання калорій у нашому організмі.

Згідно з дослідженням, зелений чай може допомогти вам схуднути (можливо, вам доведеться випивати близько семи чашок кави без кофеїну на день). Зелений чай містить безліч антиоксидантів, найбільш потужними з яких є катехіни, які, як було встановлено, прискорюють обмін речовин та зменшують жирові відкладення.

Їжте здорові закуски

Вибрати здорову закуску складно, коли ви намагаєтеся схуднути. Згідно з численними дослідженнями, закуски з високим вмістом білка та клітковини корисні для приборкання почуття голоду, надання ситості та сприяють зниженню ваги (20).

Фрукти, батончики мюслі або пачка простого попкорну, вівсянка, фрукти з йогуртом — для цієї мети може підійти будь-що. Вони містять менше калорій і набагато краще ніж висококалорійні закуски.

Скажи немає всьому хрумкому, вершковому та сирному

Категорично проти соусів, смаженої їжі та висококалорійних страв. Ви можете відмовитись від сиру під час бутербродів. Не додавайте майонез чи олію, поки готуєте щось вдома. Лимон та перець — відмінне поєднання для цедри. Відмовтеся від крем-супів і віддавайте перевагу бульйонам. Вершкові та сирні продукти, можливо, є одним із найкращих джерел насичених жирів і, отже, несуть у собі рецепт саморуйнування. Вони підвищують рівень поганого холестерину і роблять вас вразливими до збільшення ваги та серцевих захворювань.

Споживайте корисні жири

Споживання хороших жирів допомагає живити клітини та підтримує роботу організму на оптимальному рівні. Джерелами хороших жирів є продукти, багаті на омега-3 жирні кислоти, авокадо, волоські горіхи, суміш насіння і т. д. Встановлено, що вони допомагають схуднути, підвищуючи почуття ситості і стримуючи напади голоду.

Приймайте вітамін С

Було б нерозумно вважати вітамін С однією з ідеальних поживних речовин для схуднення. Фрукти, багаті на вітамін С, такі як апельсини, виноград, ківі і т. д., підтримують ваше здоров'я і не дають вам переїдати. Вони змушують вас почуватися ситим, не додаючи надто багато калорій.

Вітамін С допомагає спалювати більше жиру і обернено пропорційний масі тіла. Отже, споживання продуктів, багатих на вітамін С, може допомогти в втраті ваги.

Вправи вранці

Ранкові вправи допомагають контролювати апетит і запобігають надлишковому споживанню калорій і більш ефективні для схуднення порівняно з вечірніми вправами. Це також покращує якість нічного сну. Це, зрештою, також може сприяти зниженню ваги.

Раніше Фокус писав про те, як швидко схуднути без вправ.