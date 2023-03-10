Ева Лонгория продемонстрировала идеальный брючный костюм-тройку на весну 2023 (фото)

Ева Лонгория во время своего последнего выхода в свет показала себя с лучшей стороны.

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47-летняя американская актриса Ева Лонгория продемонстрировала идеальный вариант костюма для весны 2023, когда гуляла по Нью-Йорку. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" выглядела сногсшибательно в брючном бежевом оверсайз костюме-тройке. Под пиджаком у нее был жилет на пуговицах. Розовые туфли-лодочки дополнили наряд Лонгории. В качестве украшений она выбрала два золотых ожерелья и браслет.

Свои темные локоны Ева оставила распущенными и сделала легкий дневной макияж с розовой помадой.

В 2016 году Ева Лонгория вышла замуж за мексиканского бизнесмена Хосе Антонио Бастона, который является владельцем крупнейшей в стране медиакомпании. Два года спустя звезда экрана родила первенца Сантьяго Энрике, которого время от времени показывает в своих соцсетях.

Недавно Ева Лонгория поделилась трогательной фотографией с сыном, сделанной в гримерке звезды.

Также Фокус писал о том, как Ева Лонгория и ее лучшая подруга Виктория Бекхэм повеселились вместе на кухне. К звездным подругам присоединился и четырехлетний сын Евы Лонгории.