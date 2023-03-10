Єва Лонгорія продемонструвала ідеальний брючний костюм-трійку на весну 2023 року (фото)

Єва Лонгорія під час своєї останньої появи побачила себе з кращого боку.

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47-річна американська актриса Єва Лонгорія продемонструвала ідеальний варіант костюма для весни 2023 року, коли гуляла Нью-Йорком. Про це пише Daily Mail.

Зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" виглядала надзвичайно в брючному бежевому оверсайз костюмі-трійці. Під піджаком у неї був жилет на ґудзиках. Рожеві туфлі-човники доповнили вбрання Лонгорії. Як прикрасу вона обрала два золоті намиста і браслет.

Свої темні локони Єва залишила розпущеними та зробила легкий денний макіяж із рожевою помадою.

2016 року Єва Лонгорія вийшла заміж за мексиканського бізнесмена Хосе Антоніо Бастона, який є власником найбільшої в країні медіакомпанії. Через два роки зірка екрану народила первістка Сантьяго Енріке, якого час від часу показує у своїх соцмережах.

Нещодавно Єва Лонгорія поділилася зворушливою фотографією із сином, зробленою у гримерці зірки.

Також Фокус писав про те, як Єва Лонгорія та її найкраща подруга Вікторія Бекхем повеселилися разом на кухні. До зіркових подруг приєднався і чотирирічний син Єви Лонгорії.