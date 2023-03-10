Майли Сайрус в платье с эффектом омбре появилась на показе мод Versace

Майли Сайрус была настоящей "бомбой", когда присоединилась к Дуа Липе, Памеле Андерсон и Энн Хэтэуэй на показе мод Versace осень-зима 2023 года в Западном Голливуде.

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Накануне выпуска своего восьмого студийного LP американская певица Майли Сайрус хочет, чтобы поклонники знали, что она оставила свою эпоху электро-дешевого "Wrecking Ball" позади.

Присоединяясь к элите моды на показе Versace Fall/Winter 2023 в Западном Голливуде, 30-летняя Сайрус блистала в одном из лучших нарядов Донателлы Версаче — ниспадающем черно-розовом шифоном платье с эффектом омбре, серебряных цепях и, конечно же, с высоким разрезом до бедра.

Она дополнила образ массивным серебряным браслетом и туфлями на каблуках с ремешками. Ее светлые волосы были уложены мокрыми локонами и разделены пробором посередине, а снизу выглядывали более темные пряди.

Прошлой ночью Донателла Версаче отправилась в Лос-Анджелес, чтобы организовать свое первое шоу Versace в этом городе за более чем 20 лет.

"С этой коллекцией я подвергла себя испытанию. Это было похоже на вызов, — сказала Донателла Версаче. В Милане я дома. Показ в Лос-Анджелесе был выходом из моей зоны комфорта. Когда я создаю коллекцию, я хочу чувствовать себя неуверенно. Может быть, я сумасшедшая, но именно это помогает мне расти и совершенствоваться. После всей уличной одежды последних нескольких лет мне хотелось роскоши".

Напомним, Майли Сайрус в очень откровенном платье отпраздновала успех новой песни.

Также Фокус писал, что Энн Хэтэуэй посетила показ коллекции Versace, надев наряд, демонстрирующий, что маленькое черное платье не должно быть скучным.