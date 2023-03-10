Майлі Сайрус у сукні з ефектом омбре з'явилася на показі мод Versace

Майлі Сайрус була справжньою "бомбою", коли приєдналася до Дуа Ліпи, Памелі Андерсон та Енн Гетевей на показі мод Versace осінь-зима 2023 року у Західному Голлівуді.

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Напередодні випуску свого восьмого студійного LP американська співачка Майлі Сайрус хоче, щоб шанувальники знали, що вона залишила свою епоху електродешевого "Wrecking Ball" позаду.

Приєднуючись до еліти моди на показі Versace Fall/Winter 2023 у Західному Голлівуді, 30-річна Сайрус сяяла в одному з кращих нарядів Донателли Версаче — спадаючій чорно-рожевій шифоновій сукні з ефектом омбре, срібних ланцюгах і, звичайно ж, високим розрізом до стегна.

Вона доповнила образ масивним срібним браслетом і туфлями на підборах із ремінцями. Її світле волосся було укладене мокрими локонами і розділене проділом посередині, а знизу виглядали темніші пасма.

Минулої ночі Донателла Версаче вирушила до Лос-Анджелесу, щоб організувати своє перше шоу Versace у цьому місті за більш ніж 20 років.

"З цією колекцією я піддала себе випробуванню. Це було схоже на виклик, — сказала Донателла Версаче. У Мілані я вдома. Показ у Лос-Анджелесі був виходом із моєї зони комфорту. Коли я створюю колекцію, я хочу почуватися невпевнено. Можливл, я божевільна, але саме це допомагає мені рости і вдосконалюватися. Після всього вуличного одягу останніх кількох років мені хотілося розкоші".

Нагадаємо, Майлі Сайрус у дуже відвертій сукні відсвяткувала успіх нової пісні.

Також Фокус писав, що Енн Гетевей відвідала показ колекції Versace, одягнувши вбрання, що демонструє, що маленька чорна сукня не повинна бути нудною.