Не выбрасывайте! Нутрициолог назвала 15 продуктов для идеальной заморозки

Список продуктов, которые можно с легкостью сохранить в своей морозильной камере, чтобы использовать позже.

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Нутрициолог Ирина Астафичева в своем Instagram делится списком продуктов, которые идеально хранятся при заморозке и будут доступны для позднейшего употребления.

По словам специалиста по питанию, почти одна треть всей ежегодной пищи в домах украинцев выбрасывается или портится, прежде чем ее успевают употребить.

Итак, какие продукты и как можно заморозить:

сыр — натереть на терке, хранить в герметичном контейнере. Удобно использовать для пиццы;

молоко (обычное и растительное) — размораживать в холодильнике и хорошо перемешать;

сливочное масло нужно плотно завернуть в алюминиевую фольгу, полиэтиленовую упаковку, или поместить в контейнер или пакет для заморозки и только затем замораживать. Чтобы быстро его разморозить, вы можете натереть его на терке или разогреть в микроволновке или медленно разморозить в холодильнике;

яйца- нет, не в скорлупе. Разбейте их в миску и взбивайте, пока желток и яичный белок не смешаются. Поместите смесь в герметичную емкость и наклейте ярлык с датой и количеством использованных яиц;

отваренный рис замораживать нужно как можно скорее после приготовления, однако обязательно нужно дождаться когда он остынет;

грибы, брокколи, авокадо, шпинат, ревень, фасоль, морковь, брокколи – все можно замораживать. Поскольку многие овощи обладают высоким содержанием воды, лучше всего, чтобы их пюрировали, пассеровали, тушили или готовили легкие овощные блюда;

помидоры — перед замораживанием прожарить и хранить в герметичной таре. У вас всегда будут готовы помидоры для томатных соусов;

бананы отлично замерзают без кожуры;

немного недоваренные макароны лучше всего подходят для замораживания;

картофельное пюре и батат — вы можете заморозить как вареный картофель, так и картофельное пюре. Пусть только полностью остынут;

измельченный перец чили и зелень. Чтобы избежать обморожения емкость для заморозки необходимо плотно закрыть;

хлеб — вне зависимости от того домашний он или куплен в магазине;

торты, брауни и бисквиты;

вино можно замораживать, как и воду. Особенно этот вариант подходит для сортов вин, которые предлагается пить охлажденными;

ягоды.

Не стоит выбрасывать остатки этих продуктов

Продукты, которые не стоит замораживать:

желе и холодец, так как желатин при низких температурах кристаллизуется и теряет свойства;

йогурт, остатки йогурта лучше добавить в состав смузи, при заморозке этот продукт превратится в неоднородную массу с молочными сгустками;

базилик, лук-порей и петрушка потеряют при заморозке свой цвет, такие продукты лучше хранить в растительном масле;

овощи и фрукты с высоким содержанием воды, такие как огурцы, арбуз, редис и т.д;

мягкие и сливочные сыры, майонез и сметана;

соусы на основе молока и яиц.

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