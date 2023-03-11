Стиль жизни
Не выбрасывайте! Нутрициолог назвала 15 продуктов для идеальной заморозки
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Список продуктов, которые можно с легкостью сохранить в своей морозильной камере, чтобы использовать позже.
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Нутрициолог Ирина Астафичева в своем Instagram делится списком продуктов, которые идеально хранятся при заморозке и будут доступны для позднейшего употребления.
По словам специалиста по питанию, почти одна треть всей ежегодной пищи в домах украинцев выбрасывается или портится, прежде чем ее успевают употребить.
Итак, какие продукты и как можно заморозить:
- сыр — натереть на терке, хранить в герметичном контейнере. Удобно использовать для пиццы;
- молоко (обычное и растительное) — размораживать в холодильнике и хорошо перемешать;
- сливочное масло нужно плотно завернуть в алюминиевую фольгу, полиэтиленовую упаковку, или поместить в контейнер или пакет для заморозки и только затем замораживать. Чтобы быстро его разморозить, вы можете натереть его на терке или разогреть в микроволновке или медленно разморозить в холодильнике;
- яйца- нет, не в скорлупе. Разбейте их в миску и взбивайте, пока желток и яичный белок не смешаются. Поместите смесь в герметичную емкость и наклейте ярлык с датой и количеством использованных яиц;
- отваренный рис замораживать нужно как можно скорее после приготовления, однако обязательно нужно дождаться когда он остынет;
- грибы, брокколи, авокадо, шпинат, ревень, фасоль, морковь, брокколи – все можно замораживать. Поскольку многие овощи обладают высоким содержанием воды, лучше всего, чтобы их пюрировали, пассеровали, тушили или готовили легкие овощные блюда;
- помидоры — перед замораживанием прожарить и хранить в герметичной таре. У вас всегда будут готовы помидоры для томатных соусов;
- бананы отлично замерзают без кожуры;
- немного недоваренные макароны лучше всего подходят для замораживания;
- картофельное пюре и батат — вы можете заморозить как вареный картофель, так и картофельное пюре. Пусть только полностью остынут;
- измельченный перец чили и зелень. Чтобы избежать обморожения емкость для заморозки необходимо плотно закрыть;
- хлеб — вне зависимости от того домашний он или куплен в магазине;
- торты, брауни и бисквиты;
- вино можно замораживать, как и воду. Особенно этот вариант подходит для сортов вин, которые предлагается пить охлажденными;
- ягоды.
Продукты, которые не стоит замораживать:
- желе и холодец, так как желатин при низких температурах кристаллизуется и теряет свойства;
- йогурт, остатки йогурта лучше добавить в состав смузи, при заморозке этот продукт превратится в неоднородную массу с молочными сгустками;
- базилик, лук-порей и петрушка потеряют при заморозке свой цвет, такие продукты лучше хранить в растительном масле;
- овощи и фрукты с высоким содержанием воды, такие как огурцы, арбуз, редис и т.д;
- мягкие и сливочные сыры, майонез и сметана;
- соусы на основе молока и яиц.
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