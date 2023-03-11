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Не викидайте! Нутриціолог назвала 15 продуктів для ідеальної заморозки

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Фото: Getty

Список продуктів, які можна легко зберегти в своїй морозильній камері, щоб використовувати пізніше.

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Нутриціолог Ірина Астафічова у своєму Instagram ділиться списком продуктів, які ідеально зберігаються під час заморожування та будуть доступні для пізнішого вживання.

За словами фахівця з харчування, майже одна третина всієї щорічної їжі у будинках українців викидається чи псується, перш ніж її встигають вжити.

Отже, які продукти та як можна заморозити:

  • сир — натерти на тертці, зберігати у герметичному контейнері. Зручно використовувати для піци;
  • молоко (звичайне та рослинне) — розморожувати в холодильнику і добре перемішати;
  • вершкове масло потрібно щільно загорнути в алюмінієву фольгу, поліетиленову упаковку, або помістити в контейнер або пакет для заморожування і тільки потім заморожувати. Щоб швидко розморозити його, ви можете натерти його на тертці або розігріти в мікрохвильовій печі або повільно розморозити в холодильнику;
  • яйця — ні, не в шкаралупі. Розбийте їх у миску і збивайте, поки жовток та яєчний білок не змішаються. Помістіть суміш у герметичну ємність і наклейте ярлик з датою та кількістю використаних яєць;
  • відварений рис заморожувати потрібно якнайшвидше після приготування, проте обов'язково потрібно дочекатися коли він охолоне;
  • гриби, броколі, авокадо, шпинат, ревінь, квасоля, морква, броколі – все можна заморожувати. Оскільки багато овочів мають високий вміст води, найкраще, щоб їх пюрировали, пасерували, тушкували або готували легкі овочеві страви;
  • помідори — перед заморожуванням просмажити і зберігати в герметичній тарі. У вас завжди будуть готові помідори для томатних соусів;
  • банани добре замерзають без шкірки;
  • трохи недоварені макарони найкраще підходять для заморожування;
  • картопляне пюре та батат — ви можете заморозити як варену картоплю, так і картопляне пюре. Нехай лише повністю охолонуть;
  • подрібнений перець чилі та зелень. Щоб уникнути обмороження, ємність для заморожування необхідно щільно закрити;
  • хліб — незалежно від того, домашній він або куплений у магазині;
  • торти, брауні та бісквіти;
  • вино можна заморожувати, як і воду. Особливо цей варіант підходить для сортів вин, що пропонується пити охолодженими;
  • ягоди.
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Не варто викидати залишки цих продуктів

Продукти, які не варто заморожувати:

  • желе і холодець, оскільки желатин за низьких температур кристалізується і втрачає властивості;
  • йогурт, залишки йогурту краще додати до складу смузі, при заморожуванні цей продукт перетвориться на неоднорідну масу з молочними згустками;
  • базилік, цибуля-порей і петрушка втратять при заморожуванні свій колір, такі продукти краще зберігати в олії;
  • овочі та фрукти з високим вмістом води, такі як огірки, кавун, редис тощо;
  • м'які та вершкові сири, майонез та сметана;
  • соуси на основі молока та яєць.

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