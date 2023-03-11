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Не викидайте! Нутриціолог назвала 15 продуктів для ідеальної заморозки
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Список продуктів, які можна легко зберегти в своїй морозильній камері, щоб використовувати пізніше.
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Нутриціолог Ірина Астафічова у своєму Instagram ділиться списком продуктів, які ідеально зберігаються під час заморожування та будуть доступні для пізнішого вживання.
За словами фахівця з харчування, майже одна третина всієї щорічної їжі у будинках українців викидається чи псується, перш ніж її встигають вжити.
Отже, які продукти та як можна заморозити:
- сир — натерти на тертці, зберігати у герметичному контейнері. Зручно використовувати для піци;
- молоко (звичайне та рослинне) — розморожувати в холодильнику і добре перемішати;
- вершкове масло потрібно щільно загорнути в алюмінієву фольгу, поліетиленову упаковку, або помістити в контейнер або пакет для заморожування і тільки потім заморожувати. Щоб швидко розморозити його, ви можете натерти його на тертці або розігріти в мікрохвильовій печі або повільно розморозити в холодильнику;
- яйця — ні, не в шкаралупі. Розбийте їх у миску і збивайте, поки жовток та яєчний білок не змішаються. Помістіть суміш у герметичну ємність і наклейте ярлик з датою та кількістю використаних яєць;
- відварений рис заморожувати потрібно якнайшвидше після приготування, проте обов'язково потрібно дочекатися коли він охолоне;
- гриби, броколі, авокадо, шпинат, ревінь, квасоля, морква, броколі – все можна заморожувати. Оскільки багато овочів мають високий вміст води, найкраще, щоб їх пюрировали, пасерували, тушкували або готували легкі овочеві страви;
- помідори — перед заморожуванням просмажити і зберігати в герметичній тарі. У вас завжди будуть готові помідори для томатних соусів;
- банани добре замерзають без шкірки;
- трохи недоварені макарони найкраще підходять для заморожування;
- картопляне пюре та батат — ви можете заморозити як варену картоплю, так і картопляне пюре. Нехай лише повністю охолонуть;
- подрібнений перець чилі та зелень. Щоб уникнути обмороження, ємність для заморожування необхідно щільно закрити;
- хліб — незалежно від того, домашній він або куплений у магазині;
- торти, брауні та бісквіти;
- вино можна заморожувати, як і воду. Особливо цей варіант підходить для сортів вин, що пропонується пити охолодженими;
- ягоди.
Продукти, які не варто заморожувати:
- желе і холодець, оскільки желатин за низьких температур кристалізується і втрачає властивості;
- йогурт, залишки йогурту краще додати до складу смузі, при заморожуванні цей продукт перетвориться на неоднорідну масу з молочними згустками;
- базилік, цибуля-порей і петрушка втратять при заморожуванні свій колір, такі продукти краще зберігати в олії;
- овочі та фрукти з високим вмістом води, такі як огірки, кавун, редис тощо;
- м'які та вершкові сири, майонез та сметана;
- соуси на основі молока та яєць.
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