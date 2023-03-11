Шакира в сексуальном наряде спела вживую свой хит о расставании с Пике (видео)

Трагические переживания в личной жизни обернулись стимулом для возрождения популярности певицы в мировых музыкальных чартах.

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Популярная певица Шакира поделилась откровениями и выступила с одной из песен, написанных после расставания с испанским футболистом Жераром Пике, на шоу американского телеведущего Джимми Феллона.

Расставание с возлюбленным проходило очень тяжело, переживая свою боль, певица выпустила три композиции о своей разбитой любви, одна из которых Music Sessions #53, записанная совместно с аргентинским ди-джеем и продюсером Bizarrap, до сих удерживает второе место в YouTube с более чем 412 млн просмотров, а также возглавила немало музыкальных чартов, среди которых числится Billboard Global 200.

"У меня был очень тяжелый год после моего расставания, и написание этой песни стало очень важным для меня. Это был здоровый способ направить и пережить свои эмоции. Было невероятно видеть реакцию такого количества людей. Песня стала выражением и их чувств ", — поделилась своей историей певица.

На сцене телешоу Шакира впервые вживую исполнила свой хит Music Sessions #53 и откровенно ответила на вопросы ведущего. В момент, когда Феллон показал певице запись, где ее новый хит исполняют фанаты совершенно разного возраста, она была очень растрогана.

Выступление на шоу Джимми Феллона

"Дело в том, что эта песня стала гимном для многих женщин. Я чувствую, что после того, как мы выпустили эту композицию, я не только осознала, что у меня есть поклонники, но и сестринство женщин, которые пережили подобное, которые думают так, как я, чувствуют то, что я чувствую, и вынуждены были терпеть столько де**ма, как мне пришлось", — заявила певица.

Напомним, что трек, адресованный бывшему возлюбленному Шакиры футболисту Жерару Пике собрал более 64 миллионов просмотров на YouTube за сутки.

Ранее Фокус писал, что в ноябре 2022 года 45-летняя колумбийская поп-звезда получила полную опеку над сыновьями: девятилетним Миланом и семилетним Сашей после 12 часов переговоров с бывшим бойфрендом Жерара Пике и адвокатами.