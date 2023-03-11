Шакіра в сексуальному вбранні заспівала наживо свій хіт про розлучення з Піке (відео)

Трагічні переживання в особистому житті обернулися стимулом для відродження популярності співачки у світових музичних чартах.

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Популярна співачка Шакіра поділилася одкровеннями та виступила з однією з пісень, написаних після розлучення з іспанським футболістом Жерардом Піке, на шоу американського телеведучого Джиммі Феллона.

Розставання з коханим проходило дуже важко, переживавши свій біль, співачка випустила три композиції про своє розбите кохання, одна з яких Music Sessions #53, записана спільно з аргентинським ді-джеєм і продюсером Bizarrap, досі утримує друге місце в YouTube з більш ніж 412 млн переглядів, а також очолила чимало музичних чартів, серед яких є Billboard Global 200.

“У мене був дуже важкий рік після мого розставання, і написання цієї пісні стало дуже важливим для мене. Це був здоровий спосіб спрямувати та пережити свої емоції. Було неймовірно бачити реакцію такої кількості людей", — поділилась своєю історією співачка.

На сцені телешоу Шакіра вперше наживо виконала свій хіт Music Sessions #53 і відверто відповіла на запитання ведучого. У момент, коли Феллон показав співачці запис, де її новий хіт виконують фанати зовсім різного віку, вона була дуже зворушена.

Виступ на шоу Джиммі Феллона

"Справа в тому, що ця пісня стала гімном для багатьох жінок. Я відчуваю, що після того, як ми випустили цю композицію, я не лише усвідомила, що в мене є шанувальники, а й сестринство жінок, які пережили подібне, які так думають, як я, відчувають те, що я відчуваю, і змушені були терпіти стільки гі**на, як мені довелося", — заявила співачка.

Нагадаємо, що трек, адресований колишньому коханому Шакірі футболісту Жерару Піке зібрав понад 64 мільйони переглядів на YouTube за добу.

Раніше Фокус писав, що у листопаді 2022 року 45-річна колумбійська поп-зірка отримала повну опіку над синами: дев'ятирічним Міланом та семирічний Сашком після 12 годин переговорів з колишнім бойфрендом Жерара Піке та адвокатами.